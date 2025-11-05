甄荣 - 晶科电子可择机介入｜中环晨星

近期港股市场深陷区间振荡，板块轮动节奏加快，个股表现呈现显著分化。在此行情下，基本面扎实、具备核心竞争力的标的成为资金避险的关键选择，晶科电子（2551）凭借领先的技术布局与稳健的业绩增长，正逐步凸显其在振荡市中的配置价值，值得投资者重点关注。



技术与业绩双轮驱动



晶科电子是中国融合「LED+」技术的领军企业，专注于智能视觉产品及系统解决方案的研发与应用。在技术实力层面，晶科电子拥有对「LED+」技术的深度研发与创新能力。该公司依托对行业趋势的精准洞察，将LED技术与集成电路（IC）、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，形成了该公司核心的各种「LED+」技术产品及系统。该技术体系不仅支撑了该公司现有产品的性能优势，更通过持续高速迭代，不断赋能智能视觉产品及系统解决方案的升级，助力其成功渗透高价值、高增详细分市场，在激烈的市场竞争中构筑起深厚的技术壁垒。



财务数据方面，晶科电子2025年上半年的业绩稳健增长，实现营业收入11.13亿元人民币，按年增长3.9%；同期实现净利润1123.2万元人民币，盈利能力稳步兑现。期内，该公司核心业务板块表现亮眼，新型显示业务销售收入按年劲增30.3%，车规线器件业务销售收入按年劲增100%以上，成为驱动营收增长的核心引擎，同时，高端照明业务板块亦实现稳健增长，业务结构的均衡性与增长的可持续性进一步凸显。



值得关注的是，股东与管理层的增持动作，更从侧面释放了对晶科电子长期发展的信心。2025年9月29日，该公司发布公告称，收到控股股东集团及公司高级管理人员的通知，上述主体计划自公告发布之日起3个月内，通过公开市场交易方式增持公司H股股份，拟增持股份总数不超过500万股。控股股东与高管团队的直接增持，传递出对其未来业绩增长与发展前景的坚定信心，为市场情绪提供重要支撑。



股价表现上，近期晶科电子股价维持平稳运行态势，在港股整体震荡的背景下展现出较强的抗跌性。与此同时，该公司股票成交量逐步放大，资金关注度持续提升，底部形态特征越发明显，短期调整已基本到位。展望后市，随着国内消费政策持续发力、汽车智能化与新型显示产业渗透率不断提升，叠加股东增持、业绩增长等利好的逐步落地，该公司股价具备较强的修复动力，投资者可择机介入。



甄荣