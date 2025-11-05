Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄荣 - 晶科电子可择机介入｜中环晨星

中环晨星
中环晨星
甄荣
2025-11-05 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　近期港股市场深陷区间振荡，板块轮动节奏加快，个股表现呈现显著分化。在此行情下，基本面扎实、具备核心竞争力的标的成为资金避险的关键选择，晶科电子（2551）凭借领先的技术布局与稳健的业绩增长，正逐步凸显其在振荡市中的配置价值，值得投资者重点关注。

技术与业绩双轮驱动

　　晶科电子是中国融合「LED+」技术的领军企业，专注于智能视觉产品及系统解决方案的研发与应用。在技术实力层面，晶科电子拥有对「LED+」技术的深度研发与创新能力。该公司依托对行业趋势的精准洞察，将LED技术与集成电路（IC）、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，形成了该公司核心的各种「LED+」技术产品及系统。该技术体系不仅支撑了该公司现有产品的性能优势，更通过持续高速迭代，不断赋能智能视觉产品及系统解决方案的升级，助力其成功渗透高价值、高增详细分市场，在激烈的市场竞争中构筑起深厚的技术壁垒。

　　财务数据方面，晶科电子2025年上半年的业绩稳健增长，实现营业收入11.13亿元人民币，按年增长3.9%；同期实现净利润1123.2万元人民币，盈利能力稳步兑现。期内，该公司核心业务板块表现亮眼，新型显示业务销售收入按年劲增30.3%，车规线器件业务销售收入按年劲增100%以上，成为驱动营收增长的核心引擎，同时，高端照明业务板块亦实现稳健增长，业务结构的均衡性与增长的可持续性进一步凸显。

　　值得关注的是，股东与管理层的增持动作，更从侧面释放了对晶科电子长期发展的信心。2025年9月29日，该公司发布公告称，收到控股股东集团及公司高级管理人员的通知，上述主体计划自公告发布之日起3个月内，通过公开市场交易方式增持公司H股股份，拟增持股份总数不超过500万股。控股股东与高管团队的直接增持，传递出对其未来业绩增长与发展前景的坚定信心，为市场情绪提供重要支撑。

　　股价表现上，近期晶科电子股价维持平稳运行态势，在港股整体震荡的背景下展现出较强的抗跌性。与此同时，该公司股票成交量逐步放大，资金关注度持续提升，底部形态特征越发明显，短期调整已基本到位。展望后市，随着国内消费政策持续发力、汽车智能化与新型显示产业渗透率不断提升，叠加股东增持、业绩增长等利好的逐步落地，该公司股价具备较强的修复动力，投资者可择机介入。

甄荣

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
甄荣 - 赛力斯登陆港股值留意 | 中环晨星
　　近日来港上市的赛力斯（9927）作为汽车板块中兼具技术壁垒与成长潜力的核心龙头，凭借其在辅助驾驶、新能源技术研发及产品布局上的突出优势，成为板块中的优质股份，凸显长期投资价值。 　　赛力斯是以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，于2016年开启全面战略转型，聚焦新能源汽车领域，2021年重磅发布高端品牌「问界」，并以「智慧重塑豪华」为导向。集团拥有丰富产品组合，截至目前，该公司已成功构
2025-11-10 02:15 HKT
中环晨星
甄荣 - 中信金融资产值留意 | 中环晨星
　　在当前经济结构调整与产业升级的关键阶段，具备逆周期调节能力而且深度服务实体经济的金融企业，正成为资本市场关注焦点。中信金融资产（2799）作为不良资产经营行业龙头企业，凭借风险化解、科创赋能、绿色金融等领域的表现，值得投资者留意。 　　中信金融资产上半年收购不良资产债权规模达1252亿元（人民币，下同），市场占有率稳居行业前列。同时，该公司积极布局区域风险化解领域，参与24省市中小金融机
2025-11-03 02:00 HKT
中环晨星