大行晨报 - 美联储减息预期降 美元向上｜大行晨报

本周美国只公布较为次要的经济数据，这难以让市场获悉更全面的最新美国经济状况，并可能强化美国联储局的谨慎立场。如果不是因为美国政府正在关门，本周原计划发布的数据会包括美国非农就业数据。故此，投资者将只能依赖ADP就业数据与ISM采购经理人指数，但这些数据似乎不太可能带来重大影响。



美联储上周如预期将利率下调了25个基点，但主席鲍威尔表示，可能是今年最后一次降息，理由是若在缺乏更明确经济情况下继续行动，存在风险。美联储官员本周一持续表达对经济现状及其面临风险的不同看法。美联储理事米兰在重申了他自9月份加入美联储以来提出的大幅降息的理由。芝加哥联储总裁古尔斯比表示，在通胀率仍显著高于联储2%的目标，且预计在2025年剩余时间内通胀率将加速上升的情况下，他对进一步降息持谨慎态度。目前，交易商认为美联储12月降息25个基点的概率约为70%，低于一周前的94%。



欧洲方面，上个月强于预期的数据支持了欧洲央行降息预期的鹰派重新定价，同时贸易紧张局势也有所缓解。货币市场对欧洲央行在明年9月前降息25个基点的可能性的定价，从10月中的80%下降到大约50%。欧元兑美元周一跌至3个月低位，延续了上周的跌势，由于汇价已初步跌破本月中旬的多日低位，其时连日筑起一组小型底部，故汇价若本周仍居于此区下方，而图表亦见RSI及随机指数正在走低，或见欧元兑美元将见进一步承压。阻力位会先留意1.1580及25天平均线1.1625，较大阻力料为1.18及1.1850水准。支持位回看1.15及1.14，下一级在1.1370，关键支撑指向200天平均线1.1330。



美元兑加元上周自低位回升，并重登200天平均线上方，可望美元兑加元有机会将再踏升轨。再者，RSI及随机指数亦已见呈初步回升。阻力位预料在1.4080及1.42水平，下一级预料为4月1日高位1.4415以至1.45。至于较支持预估在1.3920及1.3860，下一级料为1.38水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报