Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 纽元短线投资需谨慎｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2025-11-05 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国联储局10月宣布减息0.25厘，将联邦利率区间降到3.75至4厘，为局方连续第二次下调利率，结果符合市场预期。联储局主席鲍威尔会后发言，暗示12月减息未成定局，其发言影响美汇指数连升4个交易日，周二一度见100水平大关后，暂时回落至99.8水平整固。受美汇指数反弹影响，近期多只非美货币出现明显回落。当中纽元表现较差，由11月初至今累计下跌0.94%，是表现最差的非美货币。

　　新西兰央行10月议息会议出乎市场预期减息0.5厘，将央行现金利率由3厘降至2.5厘，市场原先预计只会减息0.25厘。央行政策声明指出，家庭和企业的态度谨慎可能会令经济复苏放缓，但亦可以降低中期通胀压力。市场认为，新西兰央行将继续货币宽松政策，委员会表示对进一步下调利率持开放态度，以确保该国通胀在中期内可持续地稳定在央行2%的目标水平附近。自去年8月以来，新西兰央行已将利率下调了3厘。

央行减息刺激经济

　　新西兰第2季经济萎缩幅度超乎市场预期，数据显示，新西兰第2季国内生产总值（GDP）按季下降0.9%，经济学家原本预期第2季经济轻微收缩0.3%，因此市场估计，新西兰央行可能需要更大幅度减息。现时纽国经济不佳，央行积极展开减息周期以刺激经济复苏。纽元短线并无明显支撑因素。日线图技术指标50天线有逐渐下穿250天线形成「死亡交叉」利淡讯号，我们认为纽元短线料持续偏软，初步目标价为约0.557。

光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
大行晨报 - 关注英央行议息结果｜大行晨报
　　英镑近期表现不佳。自今年9月17日英镑兑美元一度飙高至1.3726水平，但未能成功突破今年高位约1.3798，但随后逾两个月以来，英镑兑美元先后跌穿50天及250天线，更于本周二盘中低见1.301水平，创下今年4月以来的新低。英镑这一轮回落，除了受美汇指数近期反弹影响之外，与自身经济状况亦有关系。 　　英国通胀曾在今年夏季迎来小幅反弹，英伦银行在今年9月议息会议时，曾宣布利率维持在4厘不
2025-11-06 02:00 HKT
大行晨报
大行晨报 - 美联储减息预期降 美元向上｜大行晨报
　　本周美国只公布较为次要的经济数据，这难以让市场获悉更全面的最新美国经济状况，并可能强化美国联储局的谨慎立场。如果不是因为美国政府正在关门，本周原计划发布的数据会包括美国非农就业数据。故此，投资者将只能依赖ADP就业数据与ISM采购经理人指数，但这些数据似乎不太可能带来重大影响。 　　美联储上周如预期将利率下调了25个基点，但主席鲍威尔表示，可能是今年最后一次降息，理由是若在缺乏更明确经济
2025-11-05 02:00 HKT
大行晨报