大行晨报 - 纽元短线投资需谨慎｜大行晨报

美国联储局10月宣布减息0.25厘，将联邦利率区间降到3.75至4厘，为局方连续第二次下调利率，结果符合市场预期。联储局主席鲍威尔会后发言，暗示12月减息未成定局，其发言影响美汇指数连升4个交易日，周二一度见100水平大关后，暂时回落至99.8水平整固。受美汇指数反弹影响，近期多只非美货币出现明显回落。当中纽元表现较差，由11月初至今累计下跌0.94%，是表现最差的非美货币。



新西兰央行10月议息会议出乎市场预期减息0.5厘，将央行现金利率由3厘降至2.5厘，市场原先预计只会减息0.25厘。央行政策声明指出，家庭和企业的态度谨慎可能会令经济复苏放缓，但亦可以降低中期通胀压力。市场认为，新西兰央行将继续货币宽松政策，委员会表示对进一步下调利率持开放态度，以确保该国通胀在中期内可持续地稳定在央行2%的目标水平附近。自去年8月以来，新西兰央行已将利率下调了3厘。

央行减息刺激经济



新西兰第2季经济萎缩幅度超乎市场预期，数据显示，新西兰第2季国内生产总值（GDP）按季下降0.9%，经济学家原本预期第2季经济轻微收缩0.3%，因此市场估计，新西兰央行可能需要更大幅度减息。现时纽国经济不佳，央行积极展开减息周期以刺激经济复苏。纽元短线并无明显支撑因素。日线图技术指标50天线有逐渐下穿250天线形成「死亡交叉」利淡讯号，我们认为纽元短线料持续偏软，初步目标价为约0.557。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报