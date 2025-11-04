朱红 - 小米低位反弹 追「15276」 | 窝轮热炒特区

小米汽车上月交付量持续超过4万辆，新增门店22间，全国125座城市累计布局424间销售门店，并计划今个月再增加17间。小米（1810）股价低位反弹，升至44.7元附近整固。投资者如看好小米，可留意小米认购证「15276」，行使价57.88元，实际杠杆6倍，明年4月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「17907」，行使价39.88元，实际杠杆6倍，明年2月到期。



中美公布更多经贸协议细节，包括放松稀土出口管制及恢复安世半导体出货等。晶片股普遍偏软，中芯国际（981）逆市下跌，失守10天线曾低见71.3元。如看好中芯，可留意中芯认购证「20581」，行使价98.15元，实际杠杆3倍，明年10月到期。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「21281」，行使价62.76元，实际杠杆3倍，明年6月到期。



国家财政部及国税总局发布公告，即日起实施新黄金税收政策，分析指消费者购买首饰成本将有所上升，黄金相关股份普遍受压。山东黄金（1787）股价偏软，曾一度低见30.96元，创近两个月新低。投资者如看好山东黄金，可留意东金认购证「20315」，行使价45.88元，实际杠杆5倍，明年3月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红