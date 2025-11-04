利贞 - 哔哩哔哩中长线看298元 | 实力股起底

哔哩哔哩（9626）公布，旗下自研团队「碳酸小队」开发的单机俯视角PVE撤离射击独立游戏《逃离鸭科夫》，自10月16日全球同步上线以来，全球累计销量在首周（10月22日）已正式突破100万份。哔哩哔哩今年以来，股价累计升幅逾5成，跑赢大市。除《逃离鸭科夫》外，亦看好集团明年春节期间推出的非对称策略休闲卡牌游戏《三国：百将牌》将为集团带来强劲收入。建议可于227.5元买入，中长线目标价298元。哔哩哔哩昨天收报236元，升3.6元，升幅1.55%。



《逃离鸭科夫》PC平台六大渠道同步全球上线，开售仅3天销量突破50万份，在线玩家高峰超过22万人，预期一路保持上升趋势。该游戏是一款鸭子题材单人俯视角掠夺撤离式射击游戏；有大行预计，《逃离鸭科夫》最终销量有望超过300万份，对应约超过1.5亿元营收。



早前，B站已正式启动「双11」大促销。今年「双11」，B站与阿里巴巴、京东集团达成了更深度的数据打通，为有意在B站建立良好信誉的品牌和商家交付核心的电商经营指标。目前，B站的日均活跃用户1.09亿，日均使用时长105分钟，有近7成90后（含00后）活跃在B站。此前的6.18，B站给全行业带去的平均进店新客率近60%。



游戏行业广告表现稳健



B站策略竞技卡牌新游《三国：百将牌》将于明年春节上线。这是集团发行团队继投资《三谋》后立项的第二款三国游戏，《三国：百将牌》为非对称策略休闲卡牌游戏，玩法与传统斗地主游戏相似，但更倾向策略型对局，保留短平快特点并融入英雄技能玩法要素，目标用户为三国IP玩家及年轻用户。上线时间方面，首曝阶段已邀请B站龙头UP主参与试玩，首次测试延期至10月30日开启，预期明年初上线。管理层预计将成为每日活跃用户（DAU）达百万级别的大作。



哔哩哔哩上半年游戏行业广告表现稳健，主要游戏发行商于公司平台投放按年增长，小游戏亦有市占。3C数码业务受618购物节与国家补贴带动，第二季增长超预期；家居及家品亦受益于补贴及618期间表现理想，趋势可望延续至年底。



