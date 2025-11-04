闻风至 - 憧憬允内房融资 越地值博 | 鲜股落镬

市场一直憧憬内房将有新救市政策出台，一批具有国企央企背景的内房龙头股应会成为资金捞底博炒作的对象，越秀地产（123）股价于4.5元开始见支持力，下方4.13元已是6月底的低位，支持力更大，上方则可望上博5元及5.5元两个阻力位，现水平有一定值博率。



内房寒冬尚未完结，传统旺季「金九银十」未能重现，中指研究院公布最新数据显示，今年首十个月，百大房企销售总额为近2.9万亿元（人民币，下同），按年下降16.3%，降幅较首九个月有所扩大。单计10月份，百大房企销售总额按月增长3.7%。



首站上望5元



惠誉预计，内地持续多年的房地产困境将延续进入2026年，并进一步对银行的资产质量构成压力。惠誉评级亚太区企业评级董事石露露预测，在房地产市场企稳之前，中国各地区的新房销售可能会较目前水平下降15%至20%，明年交易额可能还会下降7%至10%。



内房行业持续下行为中国经济及银行体系带来沉重压力，从现实角度思考，中央救市不能不救，政策出台只是迟与早的问题。近年不断有内房救市的消息传出，早前市场亦有消息传出，指发改委正考虑增加内地房企融资渠道，明确容许人口流入城市、可动用超长期特别国债及地方专项债、回购现楼库存及闲置土地、并继续扩大农业转移人口的保障性住房供应。



资本结构稳健



若中央为内房融资开绿灯，势将为整个房地产板块注入久违的流动性与信心，并可能引发一轮结构性反弹。具有国企及央企背景的房企如越秀地产、中海外（688）、华润置地（1109）等，凭借资本结构稳健及项目质素较高，有望成为首批受惠者。融资渠道一旦打开，这些企业将可迅速恢复项目开发与交付节奏，提升市场信心，其股价亦有望可率先反映利好。



估值方面，越秀地产现价相当于市帐率0.31倍，其每股资产净值达14.6元。于截至今年9月底，集团累计合同销售金额798.12亿元，不跌反升2.8%，涉及销售面积204.84万平方米，下降22.1%。累计合同销售金额约占2025年合同销售目标1205亿元的66.2%。



闻风至