张日强 - 楼市升温 代理人数随即弹起 | 楼声随笔

据地产代理监管局最新数字显示，上月全港持牌代理人数录37668人，较9月份的37591人增加77人，按月轻微升2%，这是2024年5月以来持牌人数连跌17个月后首度回升，反映市况自9月银行减息后急急升温下，地产代理人数亦步亦趋重返市场，以致上月地产代理人数级级回升，预期上月银行再度减息的刺激，加上楼市气氛急速转好，地产代理人数料将会随着市况升温陆续回升。



张日强