张日强 - 楼市升温 代理人数随即弹起 | 楼声随笔

楼声随笔
张日强
2025-11-04 02:00 HKT
产经 专栏
整体楼市气氛明显好转，尤其是受到银行连环减息的效应，新盘及货尾盘等销情相对理想，连带二手楼市场亦同样受惠，睇楼成交量急速回升，各大代理行亦需增加人手以应付楼市升温所带来的商机。据地产代理监管局最新数字显示，上月代理人数共录37668人，按月增加77人，虽然升幅只有轻微增加，惟却反映楼市气氛好转下，代理人数亦顺应市况回升，按上月录约7200宗楼宇买卖数字计算，平均每5名代理争一单成交。

　　据地产代理监管局最新数字显示，上月全港持牌代理人数录37668人，较9月份的37591人增加77人，按月轻微升2%，这是2024年5月以来持牌人数连跌17个月后首度回升，反映市况自9月银行减息后急急升温下，地产代理人数亦步亦趋重返市场，以致上月地产代理人数级级回升，预期上月银行再度减息的刺激，加上楼市气氛急速转好，地产代理人数料将会随着市况升温陆续回升。

　　事实上，整体楼市气氛已急急回升，上月楼宇买卖更回升至约7200宗水平，按月回升约5%，宗数亦创今年7月后近3个月高位；反映买家的入市信心增强，新盘及货尾销情理想，二手交投亦同样受惠，相信受到9月及10月连环2次的减息动作后，市况已肯定回升，以上月地产代理人数计算，即平均每5名代理争一单成交，预期本月公布的代理人数将会随市况升温而再度增加。

