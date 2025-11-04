Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 澳洲央行料按兵不动｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2025-11-04 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美汇指数自今年9月17日于96.218位置见底之后，便迎来一轮反弹趋势，于本周一盘中一度升至99.8水平，逐渐逼近今年8月以来的高位。而受美汇指数反弹所影响，多只外币迎来一轮回调。不过澳元走势相对平稳。笔者于10月22日在本专栏提醒投资者，可考虑在0.64至0.645水平买入澳元，以捕捉澳元回升机会。而近两周以来澳元走势附合我们预期，短暂横盘整固后于上周高见0.6618，执笔之时澳元兑美元正于0.655水平附近上落。

　　澳洲央行将于今日稍后时间公布议息结果，澳洲央行9月议息会议维持利率在3.6厘水平不变，并警告澳洲第3季通胀可能较预期强劲，市场揣测央行官员暗示澳洲暂时不会再下调利率。而随后公布的消费者物价数据显示，澳洲通胀升幅创下2024年第二季度以来的最高水平，第三季通胀按年升幅飙升至3.2%，远远高于第二季度的2.1%，亦高于市场预期的3%，按季升幅则由前值0.7%大幅升至1.3%，亦高过市场预期。通胀升温的压力之下，彭博利率期货显示，现时市场预计澳洲央行本周较大概率将央行现金利率维持在3.6厘不变。

澳元兑美元或上试0.67

　　作为商品货币之一的澳元走势与环球贸易因素亦息息相关。美国总统特朗普早前曾与澳洲总理阿尔巴内塞举行会晤，特朗普表示双方签署多项关键矿产和稀土协议。而中美领导人上周亦于南韩举行友好会晤协商贸易问题。执笔之时，澳元兑美元仍然于今年2月以来形成的上升通道轨上落，笔者认为，澳元年底前不排除再度有机会上试0.67水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
大行晨报 - 通缩风险加剧瑞郎沽压｜大行晨报
　　美元周一继续走高，升见3个月高位，相应日圆仍然承压。本周美国只有公布较为次要的经济数据，这难以让市场获悉更全面的最新美国经济状况，并可能强化美联储的谨慎立场。如果不是因为美国政府正在关门，本周原先计划发布的数据会包括美国非农就业数据。故此，投资者将只能依赖ADP就业数据与ISM采购经理人指数，但这些数据似乎不太可能带来重大影响。 　　美联储上周一如预期将利率下调了25个基点，但主席鲍威尔
2025-11-04 02:00 HKT
大行晨报
大行晨报 - 储局对减息前景意见分歧 | 大行晨报
　　多名联储局对减息前景意见分歧，理事沃勒表示，美国就业市场疲弱，通胀预期则已锚定，所有数据都表明局方应在12月减息。 　　亚特兰大联储总裁博斯蒂克认同，联储局主席鲍威尔、上周议息后称12月减息并非必然的讲法；达拉斯联储总裁洛根指联储局上周不应减息，12月也没必要进一步减息；堪萨斯联储总裁施密德亦反对上周减息，因为持续的高通胀压力在经济中蔓延。 　　EPFR Global资料显示，截至
2025-11-03 02:00 HKT
大行晨报