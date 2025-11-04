大行晨报 - 澳洲央行料按兵不动｜大行晨报

美汇指数自今年9月17日于96.218位置见底之后，便迎来一轮反弹趋势，于本周一盘中一度升至99.8水平，逐渐逼近今年8月以来的高位。而受美汇指数反弹所影响，多只外币迎来一轮回调。不过澳元走势相对平稳。笔者于10月22日在本专栏提醒投资者，可考虑在0.64至0.645水平买入澳元，以捕捉澳元回升机会。而近两周以来澳元走势附合我们预期，短暂横盘整固后于上周高见0.6618，执笔之时澳元兑美元正于0.655水平附近上落。



澳洲央行将于今日稍后时间公布议息结果，澳洲央行9月议息会议维持利率在3.6厘水平不变，并警告澳洲第3季通胀可能较预期强劲，市场揣测央行官员暗示澳洲暂时不会再下调利率。而随后公布的消费者物价数据显示，澳洲通胀升幅创下2024年第二季度以来的最高水平，第三季通胀按年升幅飙升至3.2%，远远高于第二季度的2.1%，亦高于市场预期的3%，按季升幅则由前值0.7%大幅升至1.3%，亦高过市场预期。通胀升温的压力之下，彭博利率期货显示，现时市场预计澳洲央行本周较大概率将央行现金利率维持在3.6厘不变。



澳元兑美元或上试0.67



作为商品货币之一的澳元走势与环球贸易因素亦息息相关。美国总统特朗普早前曾与澳洲总理阿尔巴内塞举行会晤，特朗普表示双方签署多项关键矿产和稀土协议。而中美领导人上周亦于南韩举行友好会晤协商贸易问题。执笔之时，澳元兑美元仍然于今年2月以来形成的上升通道轨上落，笔者认为，澳元年底前不排除再度有机会上试0.67水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报