大行晨报 - 通缩风险加剧瑞郎沽压｜大行晨报

美元周一继续走高，升见3个月高位，相应日圆仍然承压。本周美国只有公布较为次要的经济数据，这难以让市场获悉更全面的最新美国经济状况，并可能强化美联储的谨慎立场。如果不是因为美国政府正在关门，本周原先计划发布的数据会包括美国非农就业数据。故此，投资者将只能依赖ADP就业数据与ISM采购经理人指数，但这些数据似乎不太可能带来重大影响。



美联储上周一如预期将利率下调了25个基点，但主席鲍威尔表示，可能是今年最后一次降息，理由是若在缺乏更明确经济情况下继续行动，存在风险。交易员目前预期12月再降息25个基点的可能性约为68%。



美元兑日圆周一徘徊于8个半月高位附近，持于154水准上方。技术走势上，由于美元兑日圆已见明确突破了10月10日高位153.27，其时汇价自此区掉头回落，到10月17日低见149.36；故此当前的破位可视作技术后抽并再作上扬，延伸目标可看至2月12日高位154.79以至155关口，下一级料为156.80。若然以之前回吐幅度约390点计算，上延目标料为157.20。支持先看152.10及151.50，较大支撑估计在25天平均线150.95及150，下一重要支撑料为250天平均线149.20。



周一公布数据显示，瑞士10月消费者价格指数环比下滑0.3%，连续3个月呈现负增长，且降幅较前两个月的0.2%和0.1%持续扩大；而10月同比涨幅仅0.1%，通胀水准已逼近负值区间。数据促使瑞郎走软，市场押注瑞士央行鸽派势力将主导政策走向。



美元兑瑞郎走势，技术图表所见，RSI及随机指数再为走高，预料美元兑瑞郎可望稍作持稳。当前阻力位则预计在0.8080，其后会看至8月高位0.8171及0.8250，下个关键料为200天平均线0.8330。支持位则回看预估为0.79及0.7860，下一级预料为0.78及0.77水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报