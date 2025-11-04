Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 通缩风险加剧瑞郎沽压｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2025-11-04 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美元周一继续走高，升见3个月高位，相应日圆仍然承压。本周美国只有公布较为次要的经济数据，这难以让市场获悉更全面的最新美国经济状况，并可能强化美联储的谨慎立场。如果不是因为美国政府正在关门，本周原先计划发布的数据会包括美国非农就业数据。故此，投资者将只能依赖ADP就业数据与ISM采购经理人指数，但这些数据似乎不太可能带来重大影响。

　　美联储上周一如预期将利率下调了25个基点，但主席鲍威尔表示，可能是今年最后一次降息，理由是若在缺乏更明确经济情况下继续行动，存在风险。交易员目前预期12月再降息25个基点的可能性约为68%。

　　美元兑日圆周一徘徊于8个半月高位附近，持于154水准上方。技术走势上，由于美元兑日圆已见明确突破了10月10日高位153.27，其时汇价自此区掉头回落，到10月17日低见149.36；故此当前的破位可视作技术后抽并再作上扬，延伸目标可看至2月12日高位154.79以至155关口，下一级料为156.80。若然以之前回吐幅度约390点计算，上延目标料为157.20。支持先看152.10及151.50，较大支撑估计在25天平均线150.95及150，下一重要支撑料为250天平均线149.20。

　　周一公布数据显示，瑞士10月消费者价格指数环比下滑0.3%，连续3个月呈现负增长，且降幅较前两个月的0.2%和0.1%持续扩大；而10月同比涨幅仅0.1%，通胀水准已逼近负值区间。数据促使瑞郎走软，市场押注瑞士央行鸽派势力将主导政策走向。

　　美元兑瑞郎走势，技术图表所见，RSI及随机指数再为走高，预料美元兑瑞郎可望稍作持稳。当前阻力位则预计在0.8080，其后会看至8月高位0.8171及0.8250，下个关键料为200天平均线0.8330。支持位则回看预估为0.79及0.7860，下一级预料为0.78及0.77水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
大行晨报 - 美联储减息预期降 美元向上｜大行晨报
　　本周美国只公布较为次要的经济数据，这难以让市场获悉更全面的最新美国经济状况，并可能强化美国联储局的谨慎立场。如果不是因为美国政府正在关门，本周原计划发布的数据会包括美国非农就业数据。故此，投资者将只能依赖ADP就业数据与ISM采购经理人指数，但这些数据似乎不太可能带来重大影响。 　　美联储上周如预期将利率下调了25个基点，但主席鲍威尔表示，可能是今年最后一次降息，理由是若在缺乏更明确经济
2025-11-05 02:00 HKT
大行晨报
大行晨报 - 澳洲央行料按兵不动｜大行晨报
　　美汇指数自今年9月17日于96.218位置见底之后，便迎来一轮反弹趋势，于本周一盘中一度升至99.8水平，逐渐逼近今年8月以来的高位。而受美汇指数反弹所影响，多只外币迎来一轮回调。不过澳元走势相对平稳。笔者于10月22日在本专栏提醒投资者，可考虑在0.64至0.645水平买入澳元，以捕捉澳元回升机会。而近两周以来澳元走势附合我们预期，短暂横盘整固后于上周高见0.6618，执笔之时澳元兑美元正于
2025-11-04 02:00 HKT
大行晨报