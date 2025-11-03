Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷 - 绿色运输开启可持续新篇章 | 零碳筑迹

彭丽婷
2025-11-03 02:00 HKT
产经 专栏
　　面对全球气候挑战，香港特区政府以《巴黎协定》为蓝本，推出《香港气候行动蓝图2050》，订立「净零发电、节能绿建、绿色运输、全民减废」四大策略。政府亦在《现代物流发展行动纲领》中，为业界明确绿色转型目标，协助中小企逐步实践ESG国际标准，巩固香港作为国际物流枢纽的领导地位。这些政策既呼应全球减碳趋势，更为物流运输业界提供清晰路线，以绿色运输推动经济与环境双赢。

　　在推动绿色运输的措施方面，政府与业界合作成效渐现。首先，政府积极推动电动车普及，扩充私人及公共充电网络。2024年《施政报告》已预留3亿元资助私营机构安装高速充电设施，目标2030年前增设至3000个高速充电桩；另拨1亿元协助港资厂商绿色转型。环保署同时提供一站式支援，协助业界建设充电基建。例如，早前批出两幅空置油站地皮作高速充电站，预计2026年可提供逾20个高速充电桩；而2025年内，当局亦会于现有油站加装约100个高速充电桩。

　　除私家车外，政府亦大力推动商用电动车。透过新能源运输基金，资助各类新能源商用车及船只的试验和应用。环境及生态局积极联络供应商，引入更多适合本地使用的新能源商用车型号。值得一提的是，零碳智能联盟在元朗「零碳智能空间」展示全港首部可上路电动重型货车，以及首座商用车智能换电站。这些创新方案不仅提升物流效率，更为本地物流零碳转型树立新标准。

　　未来，绿色运输将成为香港经济与环境可持续发展的关键。随着国际对环保要求不断提升，香港必须持续引进多元新能源商用车、扩大充电网络、推动智能换电技术，以及加强跨部门合作。这一连串措施不仅有助香港提升绿色运输竞争力，更能推动本地业界与国际绿色标准接轨，朝碳中和目标迈进。零碳智能联盟将继续汇聚业界力量，推动更多创新解决方案，携手共建绿色宜居香港。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

