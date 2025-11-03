甄荣 - 中信金融资产值留意 | 中环晨星

在当前经济结构调整与产业升级的关键阶段，具备逆周期调节能力而且深度服务实体经济的金融企业，正成为资本市场关注焦点。中信金融资产（2799）作为不良资产经营行业龙头企业，凭借风险化解、科创赋能、绿色金融等领域的表现，值得投资者留意。



中信金融资产上半年收购不良资产债权规模达1252亿元（人民币，下同），市场占有率稳居行业前列。同时，该公司积极布局区域风险化解领域，参与24省市中小金融机构风险化解，收购不良资产包债权规模按年增长约54%；推动逾2240亿元货值的房企纾困项目复工复产，保障6.6万套商品房交付。在个贷不良领域，该公司累计收购规模逾百亿元，并在「民生+风控」的双轮驱动模式，为其构建坚实基本面支撑。



中信金融资产亦通过多元化金融工具支持战略性新兴产业发展，例如，在江苏投放逾5亿元支持杭州盈德制气并购重组，助其突破产能瓶颈；在安徽联合集团单位向半导体企业注资5亿元，推动企业产能提升30%，研发投入增长21.35%。去年该公司新增投放战略性新兴产业资金逾127亿元，上半年新增纾困盘活资金389亿元，为业绩增长开辟高质量赛道。



此外，中信金融资产加速布局绿色金融产业，7月该公司斥资26亿元参与国网新源控股365亿元增资扩股，为新型电力系统构建提供保障；在四川，投放50亿元实施能源企业市场化债转股，盘活76万千瓦水电站与140万千瓦燃气机组；在青海，通过共益债投资支持盐湖资源整合，一系列措让该公司在能源结构转型浪潮中抢占先机。



中信金融资产还积极进行数码化转型，自主研发业内首个以资产为核心的主业系统，将AI技术深度应用于尽调、估值、合规管理等环节，同时通过AI大模型实现资产画像分析、司法处置模拟等功能，该公司推动不良资产业务从「经验驱动」转向「数据与算法驱动」，为其估值提供科技赋能的溢价空间。



甄荣