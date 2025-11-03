Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

关志康 - 「重男轻女」将走到终站？ | 神耆商机

关志康
2025-11-03 02:00 HKT
产经 专栏
　　近日，一位女商人向我深情分享她的亲身经历：「提早分身家，清清楚楚未必是好事。我朋友的女儿一直乖巧孝顺，经常陪伴父母吃饭、看医生；但因为父母早早分家产，平时很少露面的弟弟分得一大笔钱，自此更少回家。而女儿分得不多，觉得被冷落，心生不满，最后也疏远了父母。结果，父母反而成为矛盾的焦点。」

　　在华人社会，「重男轻女」的观念依然根深蒂固。虽然性别平等已渐渐融入日常生活及社会制度，部分家庭和社群仍然抱持传统价值观，导致家庭分配出现落差。一位潮州长辈曾坦言：「如果女儿嫁得好，本身有钱，不用分太多；但如果女婿不争气，分多多给女儿，等于将钱丢进大海，让外人得益。」

　　不过，这些矛盾在新一代家庭中正慢慢「缓和」。根据香港家庭计划指导会2022年全港调查，近半数家庭属「无孩家庭」，其次是一孩家庭。两孩家庭（包括夫妻或同居伴侣）只占25.2%，三孩或以上家庭更是凤毛麟角。换言之，香港「一孩」或「无孩」家庭已成主流，「重男轻女」的旧观念，实际上已不适用于大多数本地家庭。

　　内地情况亦有转变。自1979年至2015年，内地实施「一孩政策」，城市家庭多数只育有一名子女。随着这批独生子女迈入中年，成为父母财富的唯一承继人，出现「一注独赢」的现象。没有兄弟姊妹，「重男轻女」的矛盾自然消失，家庭分产也变得简单。

　　一位老医生曾总结：「家庭唔系公司，唔需要论功行赏。子女都是自己亲生，唔生性父母都有责任。分多分少，各有因由。家和万事兴，公道难有标准，最理想是父母生前做好期望管理，离世后大家都不会为难。」

健康教育基金会主席
关志康

