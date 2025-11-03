大行晨报 - 减息前景弱化 美元再走稳 | 大行晨报

美元在上周初小幅走软后，于周三开始显著上扬。美联储宣布今年第二次降息四分一厘，指标隔夜利率降至3.75%至4.00%的目标区间。鲍威尔在宣布降息后的新闻发布会上表示，美联储官员难以就货币政策的未来路径达成共识，并指出12月进一步降息「并非定局」。由于美联储降息已是在意料之中，鲍威尔的讲话使市场对12月再次降息的预期有所减弱，并且推升美元。根据LSEG的计算，美联储会议后，周三美国利率期货定价显示12月再次降息25个基点的可能性为67.9%。而在鲍威尔发表评论之前，这一概率为85%。



12月再降息「并非定局」



此外，市场人士正在权衡美国总统特朗普称他与习近平主席达成的一项协议的影响，美国总统特朗普周四表示，他将把对华关税从57%降至47%，以换取北京恢复购买美国大豆和稀土出口，并打击非法芬太尼贸易。不过，到周四晚似乎出现中美贸易谈判的乐观情绪正在消退，美元继续上扬，美股回跌，商品货币明显受压。本周将有伦银行与澳洲央行将召开政策会议，预期两间央行均会维持利率不变。



由于市场降低对美联储12月降息的预期，美元走强，澳元兑美元则继续承压，上周五触低至0.6531。在澳洲方面，上周三公布的数据显示，由于电费和地方政府规费攀升，澳洲第三季消费者物价创下两年多来最大涨幅，而核心通胀率惊人飙升，这一定程度扼杀了降息的可能性。本周二将迎来澳洲央行议息决议。市场反映澳洲央行在11月4日将指标利率从3.60%下调25个基点的可能性几乎不存在。澳洲联邦银行（CBA）认为，当前这轮宽松周期已经结束，而澳洲国民银行（NAB）和澳新银行（ANZ）则认为明年还有一次降息。



澳元兑美元上周三曾再次上闯0.66关口，此前于10月初已见汇价多日在此关口附近受阻，结果上周的再次到访仍然未能作出明确突破，高位仅见至0.6617，随后则展开调整，到周五尾盘回落至0.6540水准附近。技术图表见RSI及随机指数亦已出现掉头回落，预料短线澳元尚有进一步下调压力。



当前支撑先会考验100天平均线，近几个月此指标均为澳元走向的重要依据，目前100天线处于0.6535。其后更为关键将是200天平均线0.6420以及0.64关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报