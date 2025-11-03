大行晨报 - 储局对减息前景意见分歧 | 大行晨报

多名联储局对减息前景意见分歧，理事沃勒表示，美国就业市场疲弱，通胀预期则已锚定，所有数据都表明局方应在12月减息。



亚特兰大联储总裁博斯蒂克认同，联储局主席鲍威尔、上周议息后称12月减息并非必然的讲法；达拉斯联储总裁洛根指联储局上周不应减息，12月也没必要进一步减息；堪萨斯联储总裁施密德亦反对上周减息，因为持续的高通胀压力在经济中蔓延。



EPFR Global资料显示，截至10月29日止一周，全球股票基金吸资172亿美元，当中美股基金占60亿美元，黄金基金录历来最大走资，达75亿美元。联合国报告称，上半年全球外国直接投资（FDI）按年降3%。美国10月芝加哥PMI报43.8，预期42.3。美国10年期债息一度回落2.5基点至4.122厘，2年期债息跌2.4基点至3.59厘。美汇曾升0.31%至99.84，上周五收于99.71，下方支持99.20、98.60、97.80。



美国联邦政府停摆已进入第20天，共和党与民主党在医疗补助问题上僵持不下。参议院准备在周一进行第11次关于临时拨款法案的投票，但仍未解决的僵局依然存在。



根据CME集团的FedWatch工具显示，市场已完全消化美联储在10月和12月的政策会议上各减息25个基点，进一步黄金走势。现货金上周五收于每盎司4001.5美元，趋势往上，下方支持3920、3860、3740美元。



市场预计，英国央行将在11月5日将基准利率下调至3.75%的可能性略高于50%。近期数据证实劳动力市场持续降温，但步伐并未达到令人担忧的程度。失业人数加速增长，但9月份1万人的增幅相对温和，且之前的失业数据也被向下修正。消费者需求保持温和，9月份零售销售同比增长1.5%。这两点都反映央行并不急于降息。



英央行本周减息机会逾5成



另一方面，英国9月份CPI通胀率同比上涨3.8%，低于4.0%的市场共识和英国央行的预测。这主要是由低于预期的服务业通胀推动的，而服务业通胀一直是英国央行的主要困扰。英镑上周五收于1.3150水平，趋势整固，上方阻力1.3240、1.3320。



欧罗区初步消费者物价调和指数（HICP）没有带来意外，显示整体通胀年率从9月份的2.2%降至2.1%，而核心通胀保持稳定，年率为2.4%，与去年10月持平。按月计算，消费者价格从之前的0.1%上升至0.2%，核心指数从9月份的0.1%加速至0.3%。欧洲央行符合预期，将基准利率维持在2%不变。欧洲央行行长拉加德重申，央行处于良好位置，并传达了相当乐观的信息，排除了近期进一步减息的可能性。欧罗上周五收于1.1535，趋势整固往下，上方阻力1.1620、1.1700。



独立外汇分析员

徐惠芳

大行晨报