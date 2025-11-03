陈健豪 - 英镑短期弱势或喘定 | 汇市攻略/汇市攻略

上周外汇市场在超级央行周下非常波动，市场情绪由初期的避险逐步转为追逐风险。美汇指数受益于美联储议息会议中的鹰派立场，其中联储局主席鲍威尔释放出12月份议息会议不一定减息的看法，令利率期货反映12月减息机会由超过90% 一下子回落到约70% 左右，消息亦刺激美汇指数升至两个月高点。美元兑日圆方面，因日本央行无明确加息讯号，表现疲弱，兑美元遭遇7月以来最差月度跌幅，美元兑日圆自从高市早苗当选后就从148水平急升到上星期最高的154水平。



英镑兑美元和兑欧元则纷纷刷新近月低点，主要受到英国政治压力和财政担忧拖累，英镑兑美元亦一度跌穿技术上测试过3次的重要支持1.3140，收市险守此位。欧元在美汇短期强势背景下微跌0.79%。



澳央行下周料按兵不动



由于过去一个月美国持续停摆，未来一星期，美国经济的重要数据集中在ISM制造业及服务业PMI以及私人ADP就业报告，原本每月一度的重磅非农就业数据因政府停摆仍公布无期，即使公布市场相信会失真，市场更倾向依赖私营部门数据作判断。



由于鲍威尔的言论，市场对美联储12月减息的不确定性加剧，成为美元整体仍保持强势导火线。大方向美汇指数自1月连续6个月从110下跌到96.7，于7月反弹到100.2，但8、9、10月份波幅仍未突破7月高低位，即典型的低位横行整固，长线整固后下跌型态未改，但短线仍想上试横行区顶部100.2，支持位在98.0、98.6和99.3，重新跌穿99.3才有反弹见顶雏形。



未来一周将有英伦银行与澳洲央行接力召开议息会议。澳洲联储预计将维持过往停一停的作风，这次将维持利率不变。



英伦银行预计本周成为炒作焦点，央行继续面临更大政治与经济压力，11月议息会议可能以微幅差距继续维持利率不变，但部分鸽派成员寻求大幅减息，尤其是在政府预算案不确定性加大及经济增长疲弱背景下。若市场炒作12月减息，英镑或有反弹未有转势。



英镑兑美元上周创4月以来最低，主要受英国政府财政紧缩预期及政治不稳影响。两星期前英镑自CPI公布后于1.3380出现急跌，上周亦一度反弹至此位但未能升穿，1.3380将成为重要阻力，即市阻力在1.3240，至于1.3140则属目前关键支持，此位自4月起于日线图3次跌到此位出现反弹，反映市场视为支持。但自年初1.21升到今年高位1.3780后已调整近600点，若回落一半或重新吸引买盘，1.27至1.30或有中长线投资者趁低吸纳，将有助英镑慢慢喘定。



资深外汇评论员

陈健豪