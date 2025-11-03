Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈健豪 - 英镑短期弱势或喘定 | 汇市攻略/汇市攻略

汇市攻略/汇市攻略
汇市攻略/汇市攻略
陈健豪
2025-11-03 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

上周外汇市场在超级央行周下非常波动，市场情绪由初期的避险逐步转为追逐风险。美汇指数受益于美联储议息会议中的鹰派立场，其中联储局主席鲍威尔释放出12月份议息会议不一定减息的看法，令利率期货反映12月减息机会由超过90% 一下子回落到约70% 左右，消息亦刺激美汇指数升至两个月高点。美元兑日圆方面，因日本央行无明确加息讯号，表现疲弱，兑美元遭遇7月以来最差月度跌幅，美元兑日圆自从高市早苗当选后就从148水平急升到上星期最高的154水平。

　　英镑兑美元和兑欧元则纷纷刷新近月低点，主要受到英国政治压力和财政担忧拖累，英镑兑美元亦一度跌穿技术上测试过3次的重要支持1.3140，收市险守此位。欧元在美汇短期强势背景下微跌0.79%。

澳央行下周料按兵不动

　　由于过去一个月美国持续停摆，未来一星期，美国经济的重要数据集中在ISM制造业及服务业PMI以及私人ADP就业报告，原本每月一度的重磅非农就业数据因政府停摆仍公布无期，即使公布市场相信会失真，市场更倾向依赖私营部门数据作判断。

　　由于鲍威尔的言论，市场对美联储12月减息的不确定性加剧，成为美元整体仍保持强势导火线。大方向美汇指数自1月连续6个月从110下跌到96.7，于7月反弹到100.2，但8、9、10月份波幅仍未突破7月高低位，即典型的低位横行整固，长线整固后下跌型态未改，但短线仍想上试横行区顶部100.2，支持位在98.0、98.6和99.3，重新跌穿99.3才有反弹见顶雏形。

　　未来一周将有英伦银行与澳洲央行接力召开议息会议。澳洲联储预计将维持过往停一停的作风，这次将维持利率不变。

　　英伦银行预计本周成为炒作焦点，央行继续面临更大政治与经济压力，11月议息会议可能以微幅差距继续维持利率不变，但部分鸽派成员寻求大幅减息，尤其是在政府预算案不确定性加大及经济增长疲弱背景下。若市场炒作12月减息，英镑或有反弹未有转势。

　　英镑兑美元上周创4月以来最低，主要受英国政府财政紧缩预期及政治不稳影响。两星期前英镑自CPI公布后于1.3380出现急跌，上周亦一度反弹至此位但未能升穿，1.3380将成为重要阻力，即市阻力在1.3240，至于1.3140则属目前关键支持，此位自4月起于日线图3次跌到此位出现反弹，反映市场视为支持。但自年初1.21升到今年高位1.3780后已调整近600点，若回落一半或重新吸引买盘，1.27至1.30或有中长线投资者趁低吸纳，将有助英镑慢慢喘定。

资深外汇评论员
陈健豪

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
美汇指数连跌3日，将暂时11月份的累积升幅抹去。
陈健豪 - 美汇指数调整未见顶 | 汇市攻略/汇市攻略
过去一周，全球外汇市场受到美国政府持续停摆影响，劳动力市场转差以及美国联储判断经济难度大增，亦进一步令货币政策决定更难，引发投资者对美联储下步行动的猜测，但联储局自己也未搞清楚方向，分歧仍然严重，加上年底前预期会公布新一任联储局主席人选，目前要赌联储局政策难上加难，值博率亦甚低，投资气氛明显转为避险和审慎气氛为主线。 　　其中，美国政府停摆日数已创下最长纪录，许多重要经济指标亦缺乏官方数据，
2025-11-10 02:12 HKT
汇市攻略/汇市攻略
市场憧憬英伦银行12月或会减息，这一因素对英镑仍有压力。
陈健豪 - 英镑和日圆各有炒作主题 | 汇市攻略/汇市攻略
上周全球金融市场延续自进入第四季后的剧烈震荡，避险情绪时高时低，市场投机味道浓厚，美国政府停摆持续、缺乏经济数据下市场能见度减低，中美关系时好时坏受美国总统特朗普言论左右，美国对俄新制裁与贸易冲突升温令资金重新涌向美元。市场焦点在黄金，连升9个星期、历史上从未试过连升10星期背景下断缆，在上周一创历史高位4381美元后终于有获利平仓借口。单日一度大跌超过5%，创十年来最大单日跌幅，虽其后稳住阵脚，
2025-10-27 02:00 HKT
汇市攻略/汇市攻略