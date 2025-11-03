朱红 - 美团靠稳 留意「21274」购 | 窝轮热炒特区

美团（3690）旗下Keeta于巴西桑托斯市和圣维森特市同步启动营运，计划在今年底前进驻圣保罗市，进一步覆盖南美核心消费区。美团股价逆市靠稳，续于50天线约103元附近徘徊。如看好美团可留意认购证「21274」，行使价135.88元，实际杠杆4倍，明年6月到期。如看淡美团可留意认沽证「20135」，行使价67.88元，实际杠杆6倍，明年3月到期。



比亚迪（1211）第3季纯利跌逾32%至约78.2亿元人民币，营业收入下降3.1%至1949.85亿元人民币。比亚迪股价绩后受压，曾跌至97.5元创近月新低。如看好比亚迪可留意认购证「17318」，行使价110.1元，实际杠杆5倍，明年4月到期。如看淡比亚迪可留意认沽证「21596」，行使价74.83元，实际杠杆7倍，明年3月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红