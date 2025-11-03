闻风至 - 医药龙头石药受惠AI可吼 | 鲜股落镬

近年AI技术在医药行业的应用已成为变革引擎，从药物研发到临床诊断全面提速，并推动智能化、精准化医疗新格局，医药股龙头石药集团（1093）必定要留神，其可望成为行业中最早受惠AI技术改变行业生态的一员。



当前美国FDA正加速生物相似药（biosimilars）审批流程，特别是生物相似药是与原厂生物药高度相似的替代品，由于疗效与安全性无临床差异，但价格通常低15%至85%，相关影响将会马上为病人带来益处。



据兰德公司（RAND Corporation）的研究，生物相似药的使用在2015年至2019年间为美国节省约120亿美元的药品支出。市场预测，未来几年随着更多生物相似药上市，节省的金额将持续增加，例如美国国际保险协会预计，到2029年，生物相似药的使用将为美国节省约1000亿美元的药品支出。



石药集团正积极拥抱AI技术与创新药研发，从传统制药企业转型为全球创新药企，在新药管线、国际合作与AI平台建设方面展现强劲动能。今年5月份，集团与生物制药巨头阿斯利康签下一张53.3亿美元（折合约415.74亿港元）的大单。公告指，双方将利用AI（人工智能）开发针对多种慢性疾病的新型口服疗法。



根据协议条款，阿斯利康将向石药集团支付1.1亿美元预付款。石药集团后续还有资格获得最高16.2亿美元的研发里程碑付款以及最高36亿美元的销售里程碑付款。此外，针对合作产生的商业化产品，石药集团还将获得基于年净销售额的个位数比例提成。新闻稿提到，双方将重点利用石药集团独有的「AI驱动双引擎」药物发现平台推进研发。



股价方面，石药在9月份高位为11.63元，现价大幅回调34%，值博率已开始浮现，其动态市盈率回落到21倍水平，考虑到其与阿斯利康合作所带来的巨大潜力，石药或将成为港股中最具「AI+医药」想像空间的核心概念股之一。



闻风至