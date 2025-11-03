邓力文 - 比特币面临深度回调 | Exchange²

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓力文
2025-11-03 02:00 HKT
产经 专栏
比特币近月价格持续疲弱，尽管长线结构仍具支持，但短线市场信心明显不足。根据链上数据分析机构Glassnode所示，比特币近期屡攻11.3万美元未果，这是短期持有者的平均入手成本（STNUPL）。若迟迟无法收复，恐面临更深层调整。

　　STNUPL反映短线持有者的情绪转折，净未实现利润/亏损已跌破零轴至约负0.05，代表多数短期投资者正陷入亏损状态。虽尚未进入完全投降的恐慌区（-0.2），但已足见市场正从「希望」转为「焦虑」。这样的情绪转折，加上价格无法回升至短期成本价之上，让部分投机资金选择提前出场止蚀，形成连锁性卖压。短线投资者原本就是最容易因波动退场的群体，这一点在过去几个周期中屡见不鲜。上一篇文章亦有提过，即使比特币仍站稳于长期「实现价格」之上，过往这被视为熊市底部关键支撑，如今却无法有效激发买盘。根据Glassnode数据，长期持有者本月出现显著减仓，净流出超过10万枚BTC，为2025年7月以来最大规模的抛售潮，显示较强的资金也开始失去耐性。

与美元呈负相关性

　　目前市场核心支持位，已由11.3万美元转向8.8万美元。后者是短中期资金的平均成本所在，若未来跌至该位，将是下一道观察多空角力的防线。

　　另外，美汇指数与比特币的价格，长期以来呈现一定程度负相关性，背后核心逻辑在于流动性周期与避险偏好。自2025年中以来，美汇指数持续于96至98区间震荡，未见大幅走强，而比特币价格则同步于10万至12万美元间横行整固。若未来美汇跌破96，资金可能重新涌向风险资产，为BTC带来新一波动能。反之，若美汇重回100上方并持续增强，则比特币恐进一步回调，甚至测试机构成本价如上述提及的8.8万美元区间。

