Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 减息牵引 群盘变阵加推兼提价 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2025-11-03 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

上周美国联储局减息0.25%，本港银行随即跟随步伐减息，虽然只减息0.125%，属连续2个月减息的讯号，亦已清楚表明已进入减息周期，受惠减息效应，发展商随即变阵出击，事先张扬为旗下即将推出的货尾盘加推兼提价，上周开售的湾仔新盘亦即时受到带动，用家及投资者更大举出击，首批60伙迅即售罄。至于二手市场同样受到带动，睇楼及问盘量明显大为升温，预期新盘及二手市场都受到鼓舞，甚至掀起新一轮推盘热浪。

新盘及二手睇楼量升温

　　本地银行连续2个月调低息率，虽说每次都未有跟足减息0.25%，惟每次都减0.125%，总算是进入减息周期步伐，已对市场加重了一定的信心，尤其连环减息的效应，发展商随即变阵加推提价，当中包括黄竹坑、启德、北角及何文田等新盘，并且调高售价，加幅由3%至5%不等，反映减息所带来的冲击，较以往政府推出的楼市措施更为有效，预期有关的加幅将可测试出市场承接力，可为下一轮新盘订出指标，发展商推盘开价将有新路向。

　　二手楼市场同样受惠减息的效应，刚过去的周六日，各区屋苑的睇楼量明显升温，虽然睇楼问盘量增加，惟整体叫价维持平稳，只有个别单位叫价稍有调高，幅度约1%至3%不等，由于楼市气氛向好，不少笋盘已被市场消化，料可带动上车、换楼客及投资收租客承接。

首9个月楼价倒升1.14%

　　事实上，自9月及10月连环减息效应下，楼价指数连升4个月，同时，今年首9个月楼价指数更一洗过去3年的的颓势，楼价录得倒升1.14%的好消息，令到整体市场气氛随即回升，市场持续录得用家及投资客偷步购买新盘及二手楼个案，加上供楼平过租的情况趋增，带动不少收租投资客连租约购买砖头，反映「叠加」减息效应，料对本港经济及楼市均可带来明显增长，加上减息周期正式展开，预期发展商将会把握近期的热况，本月将掀起新一轮的推盘动力。

张日强

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
张日强 - 楼市升温 代理人数随即弹起 | 楼声随笔
整体楼市气氛明显好转，尤其是受到银行连环减息的效应，新盘及货尾盘等销情相对理想，连带二手楼市场亦同样受惠，睇楼成交量急速回升，各大代理行亦需增加人手以应付楼市升温所带来的商机。据地产代理监管局最新数字显示，上月代理人数共录37668人，按月增加77人，虽然升幅只有轻微增加，惟却反映楼市气氛好转下，代理人数亦顺应市况回升，按上月录约7200宗楼宇买卖数字计算，平均每5名代理争一单成交。 　　据
2025-11-04 02:00 HKT
楼声随笔
张日强 - 新盘趁减息势头连环抢攻 | 楼声随笔
整体楼市气氛向好，受惠银行上月减息所带来的效应，楼价指数按月升幅达1.32%，连续4个月录得上升。同时，今年首9个月楼价指数更一洗过去3年的颓势，录得倒升1.14%。加上昨日美国联储局宣布减息0.25厘，本港银行亦跟随下调最优惠利率，虽然幅度只有0.125厘，惟亦对市场有利好作用。受连番好消息刺激，发展商随即加快推盘步伐，部分楼盘更作出加价行动，预期下月将有多个新盘抢闸出击，以便抢夺市场各路客源。
2025-10-31 02:00 HKT
楼声随笔