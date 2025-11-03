张日强 - 减息牵引 群盘变阵加推兼提价 | 楼声随笔

上周美国联储局减息0.25%，本港银行随即跟随步伐减息，虽然只减息0.125%，属连续2个月减息的讯号，亦已清楚表明已进入减息周期，受惠减息效应，发展商随即变阵出击，事先张扬为旗下即将推出的货尾盘加推兼提价，上周开售的湾仔新盘亦即时受到带动，用家及投资者更大举出击，首批60伙迅即售罄。至于二手市场同样受到带动，睇楼及问盘量明显大为升温，预期新盘及二手市场都受到鼓舞，甚至掀起新一轮推盘热浪。



新盘及二手睇楼量升温

本地银行连续2个月调低息率，虽说每次都未有跟足减息0.25%，惟每次都减0.125%，总算是进入减息周期步伐，已对市场加重了一定的信心，尤其连环减息的效应，发展商随即变阵加推提价，当中包括黄竹坑、启德、北角及何文田等新盘，并且调高售价，加幅由3%至5%不等，反映减息所带来的冲击，较以往政府推出的楼市措施更为有效，预期有关的加幅将可测试出市场承接力，可为下一轮新盘订出指标，发展商推盘开价将有新路向。



二手楼市场同样受惠减息的效应，刚过去的周六日，各区屋苑的睇楼量明显升温，虽然睇楼问盘量增加，惟整体叫价维持平稳，只有个别单位叫价稍有调高，幅度约1%至3%不等，由于楼市气氛向好，不少笋盘已被市场消化，料可带动上车、换楼客及投资收租客承接。



首9个月楼价倒升1.14%

事实上，自9月及10月连环减息效应下，楼价指数连升4个月，同时，今年首9个月楼价指数更一洗过去3年的的颓势，楼价录得倒升1.14%的好消息，令到整体市场气氛随即回升，市场持续录得用家及投资客偷步购买新盘及二手楼个案，加上供楼平过租的情况趋增，带动不少收租投资客连租约购买砖头，反映「叠加」减息效应，料对本港经济及楼市均可带来明显增长，加上减息周期正式展开，预期发展商将会把握近期的热况，本月将掀起新一轮的推盘动力。



张日强