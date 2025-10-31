郭家耀 - 移卡目标价10元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

移卡（9923）主要从事为零售商户及消费者提供支付服务及科技赋能商业服务，中期业绩表现稳健，期内收入16.42亿元人民币，按年增长4%；净利润4307万元人民币，增长36.2%。毛利率和净利润率分别为23.3%和2.5%，均见显著提升。集团海外业务交易量突破15亿元人民币，已超过2024年全年总额，成为公司新动能。移卡海外业务实现高速增长，毛利率超过50%。



集团成功获得美国亚利桑那州的支付牌照，并获日本经济产业省批准开展收单业务，进一步深化全球商业生态系统。AI技术的应用显著提升营运效率，商户解决方案收入达1.87亿元人民币，毛利率达91.3%。AI驱动的精准营销业务交易量突破17亿元人民币，增长逾23%。集团利用AI生成数码人影片，降低素材成本80%，并在字节跳动内开创内容转化公有数码人的先河。集团通过深度融合AI技术，研发、行政和销售开支下降，费用结构持续改善，盈利展望乐观。目标价10元，入巿价8.5元，止蚀价7.5元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀