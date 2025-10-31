朱红 - 美团升至50天线 留意「21274」购 | 窝轮热炒特区

美团（3690）旗下Keeta正式在阿联酋首都阿布扎比营运，进一步在中东外卖市场实践「四国联动」业务发展模式，未来将继续在海湾地区开拓更多市场。



美团股价造好，曾重上50天线，高见105.3元。如看好美团，可留意美团购「21274」，行使价135.88元，实际杠杆4倍，明年6月到期。如看淡美团，则可留意美团沽「15409」，行使价77.88元，实际杠杆2倍，明年12月到期。



中国平安（2318）今年首3季纯利1328.6亿元人民币，按年增长11.5%，期内寿险及健康险业务新业务价值按年增长逾46%，达357.2亿元。平保股价逆市造好，曾升至58.6元，创近来新高。



如看好平保，可留意平保购「26810」，行使价68.13元，实际杠杆8倍，明年3月到期。如看淡平保，则可留意平保沽「19397」，行使价53.83元，实际杠杆8倍，明年12月到期。



平保逆市造好 敲「26810」



江西铜业（358）首3季净利润按年增长20.9%，至60.23亿元人民币，营业收入按年增加1%，至3940.47亿元。江铜股价于10天线见支持，反弹高见35.68元。



如看好江铜，可留意江铜购「27366」，行使价52.88元，明年4月到期，实际杠杆5倍。如看淡江铜，则可留意江铜沽「27395」，行使价28.88元，实际杠杆3倍，明年4月到期。



