闻风至 - 协鑫扭亏可重新看好 | 鲜股落镬

闻风至
2025-10-31 02:00 HKT
产经 专栏
习特会顺利进行，惜无助港股于重阳假期后重开更上一层楼，恒指再度先升后回。大市高开199点，报26545点，其后最高见26588点，升242点；惟午后掉头回落，一度倒跌208点，见26138点；最终收报26282点，跌63点。全日成交金额显著增至3538亿元，重上3000亿元水平。

　　协鑫科技（3800）第3季成功扭亏为盈，正式终结连续5季亏损局面，标志公司营运重回正轨。本栏早于8月推介该股时已指出其营运数据亮眼，加上政策面释出利好讯号，估值有望获市场重新评价，迎来新一轮升浪。

　　集团于10月16日公布第3季营运数据，首要亮点即为太阳能材料业务录得未经审核利润约9.6亿元人民币。即使扣除期内出售一间联营公司所得的约6.4亿元收益，该分部仍录得3.2亿元纯利，显示核心业务盈利能力明确回升，重拾成长动能。

　　从公告披露的颗粒矽数据来看，第3季平均外部售价达每公斤42.12元，而平均生产现金成本为24.16元，价差扩大至17.96元，较第2季的7.62元大幅提升1.36倍，反映产品利润空间显著改善，成本控制成效显著。

储能出海定单大增

　　宏观层面亦为行业注入强心针。「十五五」规划建议明确提出要大力发展新型储能，加快建立适应新能源体系的市场与价格机制，不仅支持光伏装机，更着眼于系统性解决新能源消纳问题，直接利好储能、电网设备等太阳能配套产业。

　　海外市场亦传来捷报，中国储能电芯与电池系统规模化效应持续发酵，单位成本下降引发新一轮需求爆发。据CESA储能应用分会数据，2025年首9个月，中国储能新增出海定单与合作总规模达214.7GWh，按年增幅高达131.75%，为相关企业拓展海外版图提供强劲支撑。

　　协鑫科技在业务复苏、政策利好与市场需求多重推动下，基本面显著改善，估值重估空间可期，值得持续关注。其股价昨日再度大成交异动，曾见1.41港元，升幅达6.82%，成交额升至16.62亿港元，较上日多近1.9倍，显示成交动力正在增强。

闻风至

