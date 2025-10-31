张日强 - 新盘趁减息势头连环抢攻 | 楼声随笔

整体楼市气氛向好，受惠银行上月减息所带来的效应，楼价指数按月升幅达1.32%，连续4个月录得上升。同时，今年首9个月楼价指数更一洗过去3年的颓势，录得倒升1.14%。加上昨日美国联储局宣布减息0.25厘，本港银行亦跟随下调最优惠利率，虽然幅度只有0.125厘，惟亦对市场有利好作用。受连番好消息刺激，发展商随即加快推盘步伐，部分楼盘更作出加价行动，预期下月将有多个新盘抢闸出击，以便抢夺市场各路客源。



多项利好消息出台，对整体楼市有一定稳定作用，上月楼价指数按月升幅扩大至1.32%，创18个月新高；至于今年首9个月楼价指数则一洗过去3年颓势，止跌回升约1.14%，预期楼价已经触底反弹，加上近期发展商推盘折扣已逐步减少，以及推盘时采取市价推盘，加上经济好转及息口等因素，料下月差饷物业估价署公布的数字仍会录得升幅。受到预期的好消息陆续出现，料发展商将会加快推盘步伐，以便趁利好消息带动，力吸市场上各路客源。



事实上，自上月银行减息以来，本月新盘及货尾盘暂录约1600伙成交，由于新销情理想，料各大发展商都会把握今次减息的利好消息，进一步加快推盘部署，以目前各大新盘进度来看，下月将有约7至8个新盘应市，预期新盘销情将会更趋稳定，价量有机会同步升温。



张日强