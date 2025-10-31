大行晨报 - 减息预期降温 美元暂见回勇｜大行晨报

联储局主席鲍威尔缓和市场对12月减息预期，强调在政策制定者对经济前景和货币政策看法存在巨大分歧下，12月减息并非板上钉钉。堪萨斯城联储总裁施密德表示，鉴于通胀持续，他赞成不减息；美联储理事米兰也持反对意见，再次呼吁将利率下调0.5厘。鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储官员难以就货币政策的未来路径达成共识，并指出12月进一步减息「并非定局」。



由于联储局减息已是在意料之中，而鲍威尔的讲话使市场对12月再次减息的预期有所减弱，促使美元其后见显著回升。于议息会议后，市场预期12月再次减息0.25厘机率为67.9%，较早前的85%为低。



英镑兑美元周三跌至近3个月新低，兑欧罗跌至逾两年最低，因市场对英伦银行年底前减息预期不断上升。上周的数据显示，英国9月通胀率意外持稳。本月早前一份报告也显示，英国工人薪资增速为2022年以来最弱，失业率也有所上升。英镑兑美元触及1.3137，为5月12日以来最低。市场仍然预计英国央行在下周会议上减息可能性只有40%左右，但认为在11月或12月减息可能性有70%。



技术图表所见，近月英镑兑美元多次受制于100天线下方，目前100天线位置在1.3470，在未能回返此区上方下，英镑兑美元仍有机会再次受压下试。需留意5月12日低位1.3137，及8月1日低位1.3138，而刚在本周三低位就是1.3137，故若后市明确下破此区，则有机会以双顶型态延伸下行。其后支持指向250天线1.31以至1.30关口，下个关键料为1.2800。阻力位则参考1.3280及25天线1.3370，关键仍会留意100天线1.3470，下一级料为1.36。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇