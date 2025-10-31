大行晨报 - 日圆年底前料区间上落｜大行晨报

美国联储局于本月议息会议后宣布减息0.25厘，符合市场预期，会后声明显示局方将开始停止量化紧缩。不过，主席鲍威尔在会后的鹰派发言，却为市场憧憬联储局12月减息机会降温。鲍威尔称局方对12月减息仍未达成共识，联储局议息会议后，交易员随即下调美联储12月减息预期。彭博利率期货显示，华尔街交易员预计，联储局12月议息会议减息0.25%厘概率，已由今次议息会议前的超过9成，降至约7成左右。美汇指数亦出现反弹，周三一度冲高至99.356，执笔之时仍然于99水平徘徊。



另外，日本央行周四议息后，宣布将利率维持在0.5厘不变，结果符合市场预期。早前公布的日本9月全国整体消费者物价指数（CPI）按年升2.9%，是5月以来首次回暖，升幅较8月有所扩大，连续3年于日本央行2%目标水平以上。剔除新鲜食品和能源的核心通胀，则按年升3%。日本央行于今次议息会议时表示，该国消费仍然强劲，唯受贸易因素及环球经济放缓影响，日本经济增长速度或将放缓。日本央行表示，将稳定实现2%通胀目标，并适当实施货币政策。



日本首相选举于上星期尘埃落定，自民党总裁高市早苗被选举成为日本首相，市场揣测高市早苗会延续前首相安倍晋三的经济政策路线，刺激财政以及推行宽松的货币政策。日圆全线走低。笔者早前在10月9日于本栏提醒投资者，美元兑日圆有机会见154水平，执笔之时，日圆跌至153.75，现在已逐渐逼近该目标。笔者预计，年底前美元兑日圆将于149至156区间水平上落。



光大证券国际产品开发及零售研究部



