朱红 - 小米连日受压 留意「21728」 | 窝轮热炒特区

小米集团（1810）被多间券商下调目标价及未来净利润预测，以反映智能手机业务疲软、手机原材料成本上升等影响。小米股价连日受压，跌至44.9元水平好淡争持。如看好小米，可留意小米认购证「21728」，行使价52.93元，明年12月到期，实际杠杆3倍。如看淡小米，可留意小米认沽证「17907」，行使价39.88元，明年2月到期，实际杠杆6倍。



券商研究报告指，泡泡玛特（9992）仍处成长阶段，正推动其IP产品走向全球化，可以与Lego、Sanrio等全球顶尖IP企业相比，维持其目标价及买入评级。泡泡玛特表现反复，下跌至228元附近好淡争持。投资者如看好泡泡玛特，可留意泡玛认购证「20661」，行使价298元，明年3月到期，实际杠杆5倍。相反，如看淡泡泡玛特，可留意泡玛认沽证「20663」，行使价199.9元，明年2月到期，实际杠杆4倍。

中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红