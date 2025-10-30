朱红 - 小米连日受压 留意「21728」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红
2025-10-30 02:00 HKT
产经 专栏
　　小米集团（1810）被多间券商下调目标价及未来净利润预测，以反映智能手机业务疲软、手机原材料成本上升等影响。小米股价连日受压，跌至44.9元水平好淡争持。如看好小米，可留意小米认购证「21728」，行使价52.93元，明年12月到期，实际杠杆3倍。如看淡小米，可留意小米认沽证「17907」，行使价39.88元，明年2月到期，实际杠杆6倍。

　　券商研究报告指，泡泡玛特（9992）仍处成长阶段，正推动其IP产品走向全球化，可以与Lego、Sanrio等全球顶尖IP企业相比，维持其目标价及买入评级。泡泡玛特表现反复，下跌至228元附近好淡争持。投资者如看好泡泡玛特，可留意泡玛认购证「20661」，行使价298元，明年3月到期，实际杠杆5倍。相反，如看淡泡泡玛特，可留意泡玛认沽证「20663」，行使价199.9元，明年2月到期，实际杠杆4倍。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充份了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

