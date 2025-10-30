闻风至 - 利好消息支持小鹏追落后 | 鲜股落镬

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-10-30 02:00 HKT
专栏
　　纵然外围继续造好，港股三连升过后，于重阳假期前略作回气，恒生指数周二高开低走，最多跌188点，报26245点，收报26346点，跌87点；全日成交金额轻微回落至2427亿元。

　　小鹏汽车（9868）过往算是「造车新势力」当中较落后的一员，其中一个主因，是该公司的卖车毛利表现欠理想，令投资者只看憧憬落注，而非由强劲的基本面推动股价。不过集团近日公布与敦煌市政府签200架飞行汽车采购协议，其创办人何小鹏成为「未来出行探索者」的梦想开始有眉目，亦可望成为小鹏由弱转强的关键因素。

　　小鹏汽车的官网是这样介绍自己的：「我们的出行方式正在蜕变。这不再只是从A点到B点，而是整体的出行体验。小鹏汽车正致力以科技的巨大潜力，成为改变您的出行方式的主要驱动力。」

　　集团在2024年9月发布其飞行汽车产品「陆地航母」，该产品分为陆行体和飞行体两部分，陆行体当然是指电动汽车的部分，飞行体则是六轴六桨双涵道的载人飞行器，主打270°全景座舱，提供使用者开阔的飞行视野。据其新闻稿，该飞行器采用单杆操纵系统，标榜即使零基础用户也能实现「5分钟上手，3小时成高手」。

　　近日，小鹏汽车公布与敦煌市政府签署200架飞行汽车采购协议。双方将围绕飞行营地网络建设及陆空融合自驾路线拓展等多维度展开深度合作，共同加速敦煌低空经济产业的高质量集聚与发展。报道指出，此次合作是继今年10月1日敦煌长途低空游航线正式启航后，当地在「低空+文旅」融合发展领域另一关键布局。

转为「电动车+低空载具」概念

　　单论电动车概念，小鹏今年上半年仍处于亏损11.42亿元人民币，期内毛利率仅16.5%，对比比亚迪（1211）的18%、理想汽车（2015）的20.27%，颇为输蚀，但小鹏近期的报道显示其在产品线上出现新突破，当其飞行汽车产品陆续交付，公司将从单纯的电动车概念股，转为「电动车+低空载具」概念，是市场上较为独特的投资选择，或引发一批新资金关注该股，成为推动估值重审的要素。

闻风至

