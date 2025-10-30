张日强 - 楼价一洗3年颓势 后市有憧憬 | 楼声随笔

受惠银行减息的效应，楼价指数显著回升，据差饷物业估价署最新公布数字显示，今年首9个月楼价指数录得「倒升」1.14%，一洗过去逾3年的颓势，由于市场预期本港将正式踏入减息周期，用家及投资者亦看准机会加快入市步伐，楼价有机会进一步缓缓上升，对后市亦有一定的指标作用，预期全年楼价有望轻微上升约3%，有机会打破过去3年楼价持续下跌的阴影。



整体楼市气氛转好，新盘及货尾盘销情不俗，连带二手楼都受到刺激，各大屋苑的睇楼及成交量都有所回升，据差估署最新数据显示，今年9月私人住宅售价指数报292.5，按月升1.3%，属连升4个月的讯号，至于今年首9个月，楼价累升1.14%。



首9个月楼价「倒升」1.14%



据过去4年楼价指数显示，2021年楼价按年上升3.02%，至2022年楼价则按年下跌5.86%，而2023年楼价则表年下跌8.74%，及至2024年楼价按年更下滑11.47%，即除了2021年楼价录得升幅后，过去3年都录得下跌。



事实上，受惠上月银行启动减息后，整体楼市气氛已大为改善，新盘及货尾盘表现相对理想，随即刺激到二手楼市场的成交量及造价显著回升，加上银行已进入减息周期，对楼价年底前（即未来2个月）将有一定的刺激，预期全年楼价有望轻微回升约3%，打破过去3年的跌势阴影。



张日强