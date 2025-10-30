Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄德几 - 平保基本因素稳定｜开工前落盘/头条名家本周心水

黄德几
2025-10-30 02:00 HKT
产经 专栏
　　中国平安（2318）拥有综合金融服务平台，2025年首三季度，集团营业收入9016.7亿元（人民币，下同），按年增加4.6%，纯利为1328.6亿元，按年增加11.5%，按季更录得升幅45.4%。期内，实现归属于母公司股东的营运利润1162.64亿元，按年增加7.2%。今年首三季度，寿险及健康险业务新业务价值357.24亿元，年增长46.2%，新业务价值率（按标准保费）按年上升9个百分点。

　　期内，平安产险实现原保险保费收入2562.47亿元，按年增长7.1%；其中车险原保险保费收入1661.16亿元，按年上升3.5%；整体综合成本率97%，按年优化0.8个百分点。至于银行业务，2025年前三季度，受贷款利率下行和业务结构调整、市场波动等因素影响，平安银行实现营业收入1006.68亿元，按年下降9.8%；实现净利润下跌3.5%至383.3亿元。截至2025年9月末，平安银行核心一级资本充足率9.52%，较年初上升0.4个百分点。

　　现价计，预测股息率5.2厘。走势上，今年10月13日跌至100天线见支持，10天线走高于20天和50天线，STC%K线续走高于%D线，惟MACD牛差距收窄，可考虑54元（港元，下同）以下分阶段吸纳，上望60元，不跌穿52.7元续持有。

　　笔者为证监会持牌人士，并无持有上述股份。

金利丰证券研究部执行董事
黄德几

中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
