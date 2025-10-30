郭家耀 - 中电信前景展望乐观｜开工前落盘/头条名家本周心水

中国电信（728）首三季净利润307.7亿元人民币，按年增长5%，期内经营收入3969亿元人民币，按年上升0.6%，其中，服务收入3663亿元人民币，增长0.9%。EBITDA为1156亿元人民币，上升4.2%。5G网络用户数达到2.9亿户，渗透率提升至66.9%；IDC收入275亿元人民币，按年增长9.1%；安全收入126亿元人民币，增长12.4%；智能收入增长62.3%，视联网收入增长34.2%，衞星通讯收入增长23.5%，量子收入增长1.35倍。未来，公司将全面实施云改数转智惠战略，强化创新引领的基础业务和产数业务双轮驱动融合发展，深入推进「人工智能+」行动，加快推动数码讯息基础设施智能化演进升级，让智能红利更好惠及千行百业和千家万户，不断增强核心功能、提升核心竞争力，加快建设世界一流企业。中电信整体业绩符合预期，经营战略亦受市场认同，前景展望乐观。目标价6.5元；入巿价5.6元；止蚀价5.2元。

笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀