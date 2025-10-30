Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 中电信前景展望乐观｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2025-10-30 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　中国电信（728）首三季净利润307.7亿元人民币，按年增长5%，期内经营收入3969亿元人民币，按年上升0.6%，其中，服务收入3663亿元人民币，增长0.9%。EBITDA为1156亿元人民币，上升4.2%。5G网络用户数达到2.9亿户，渗透率提升至66.9%；IDC收入275亿元人民币，按年增长9.1%；安全收入126亿元人民币，增长12.4%；智能收入增长62.3%，视联网收入增长34.2%，衞星通讯收入增长23.5%，量子收入增长1.35倍。未来，公司将全面实施云改数转智惠战略，强化创新引领的基础业务和产数业务双轮驱动融合发展，深入推进「人工智能+」行动，加快推动数码讯息基础设施智能化演进升级，让智能红利更好惠及千行百业和千家万户，不断增强核心功能、提升核心竞争力，加快建设世界一流企业。中电信整体业绩符合预期，经营战略亦受市场认同，前景展望乐观。目标价6.5元；入巿价5.6元；止蚀价5.2元。

　　笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
郭家耀 - 移卡目标价10元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　移卡（9923）主要从事为零售商户及消费者提供支付服务及科技赋能商业服务，中期业绩表现稳健，期内收入16.42亿元人民币，按年增长4%；净利润4307万元人民币，增长36.2%。毛利率和净利润率分别为23.3%和2.5%，均见显著提升。集团海外业务交易量突破15亿元人民币，已超过2024年全年总额，成为公司新动能。移卡海外业务实现高速增长，毛利率超过50%。 　　集团成功获得美国亚利桑那
2025-10-31 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀 - 财险盈利前景续乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　中国财险（2328）日前发盈喜，预计前3季度净利润按年增40%至60%。受益于前3季度资本市场上涨，公司总投资收益按年增幅较大。财险的承保利润持续改善，费用管控成效显著，积极配置权益资产，带动投资收益大幅增长，盈利前景继续乐观。入巿价19元，目标价22元，止蚀价17.5元。笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。 港湾家族办公室 业务发展总监 笔者为证监会持牌人 郭家耀
2025-10-27 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水