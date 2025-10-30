大行晨报 - 环球央行议息周 留意欧罗反弹趋势｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-10-30 02:00 HKT
　　今周环球市场有多项内容值得关注。据报中美两国经贸高层官员周末在马来西亚的经贸磋商对于双方关注的关键性领域进行了建设性的探讨，就出口管制等一系列争议问题达成基本共识，为两国元首本周在南韩达成广泛协议奠定基础。美国财长贝森特称，特朗普此前威胁的「对华100%关税」已不复存在，预计中国将推迟实施稀土出口管制，并将大量进口美国大豆。消息利好人民币走势。美元兑离岸人民币执笔之时正于7.098水平上落，逐渐逼近年内低位。另一边厢，执笔之时市场仍在等待美国联储局和欧洲央行公布议息结果。

　　美国9月核心通胀意外放缓并创下三个月来最慢增速，美国9月消费者物价指数（CPI）按年升3%，预期为涨3.1%，期内，核心通胀按年升3%，预期及前值均为涨3.1%。数据提振了联储局进一步减息的前景。不过白宫警告称，政府持续停摆可能导致10月通胀数据史上首次缺席。执笔之时联储局暂未公布议息结果。美国联储局曾于9月议息会议时宣布减息0.25厘，利率点阵图显示货币政策委员会（FOMC）官员们预计年底前仍会减息两次，每次下调幅度为0.25厘，彭博利率期货显示，华尔街交易员预计联储局本周减息0.25厘基本已无悬念，但减息半厘的可能性仍有五成。

　　除此之外，欧洲央行亦将于周四晚公布议息结果，市场预计欧洲央行将较大可能维持利率不变。欧洲央行9月议息会议时按兵不动，结果符合市场预期。央行行长拉加德表示，现阶段欧洲央行利率处于适当水平，足以应对全球经济接下来可能遭遇的任何动荡。市场揣测拉加德此番言论为暗示欧洲央行货币宽松周期或已告一段落。笔者认为，美汇指数短线较大可能于97.5至99.5区间上落，随着联储局开启减息步伐，欧洲央行持续暂停减息，美元与欧罗之间的息差有望缩窄，欧罗兑美元年底前或有望再度测试年内高位约1.18水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报 - 美元盘整待变 聚焦中美元领导人会晤｜大行晨报
　　美元周二仍告承压，据世企研调查，美国10月份美国消费者信心有所减弱，原因是家庭担心未来6个月是否有工作机会，以及进口关税导致物价持续上涨。不过，在联储局议息结果公布前，美元跌幅仍为受制。市场普遍预计美国联邦储备理事会（FED）在周四凌晨减息0.25厘。由于美国政府停摆导致部分关键数据延迟发布，投资者会密切关注联储局主席鲍威尔的言论，以判断12月是否会继续减息；至于欧洲央行和日本央行则预计在周四
2025-10-30 02:00 HKT
大行晨报
大行晨报 - 投资加元需谨慎｜大行晨报
　　今个星期环球市场将迎来央行议息周，加拿大央行、美国联储局、日本央行及欧洲央行将先后公布议息结果。彭博最新的利率期货显示，交易员预计日本央行及欧洲央行将大概率维持利率不变，惟加拿大央行及美国联储局将继续减息步伐。据彭博利率期货显示，美国联储局减息0.25厘基本已是市场共识，减息半厘的可能性亦有五成。上周结束前，美国总统特朗普突然宣布将对加拿大加征10%的额外关税以反击加拿大投放反关税广告，美元兑
2025-10-28 02:00 HKT
大行晨报