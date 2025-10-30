大行晨报 - 环球央行议息周 留意欧罗反弹趋势｜大行晨报

今周环球市场有多项内容值得关注。据报中美两国经贸高层官员周末在马来西亚的经贸磋商对于双方关注的关键性领域进行了建设性的探讨，就出口管制等一系列争议问题达成基本共识，为两国元首本周在南韩达成广泛协议奠定基础。美国财长贝森特称，特朗普此前威胁的「对华100%关税」已不复存在，预计中国将推迟实施稀土出口管制，并将大量进口美国大豆。消息利好人民币走势。美元兑离岸人民币执笔之时正于7.098水平上落，逐渐逼近年内低位。另一边厢，执笔之时市场仍在等待美国联储局和欧洲央行公布议息结果。

美国9月核心通胀意外放缓并创下三个月来最慢增速，美国9月消费者物价指数（CPI）按年升3%，预期为涨3.1%，期内，核心通胀按年升3%，预期及前值均为涨3.1%。数据提振了联储局进一步减息的前景。不过白宫警告称，政府持续停摆可能导致10月通胀数据史上首次缺席。执笔之时联储局暂未公布议息结果。美国联储局曾于9月议息会议时宣布减息0.25厘，利率点阵图显示货币政策委员会（FOMC）官员们预计年底前仍会减息两次，每次下调幅度为0.25厘，彭博利率期货显示，华尔街交易员预计联储局本周减息0.25厘基本已无悬念，但减息半厘的可能性仍有五成。

除此之外，欧洲央行亦将于周四晚公布议息结果，市场预计欧洲央行将较大可能维持利率不变。欧洲央行9月议息会议时按兵不动，结果符合市场预期。央行行长拉加德表示，现阶段欧洲央行利率处于适当水平，足以应对全球经济接下来可能遭遇的任何动荡。市场揣测拉加德此番言论为暗示欧洲央行货币宽松周期或已告一段落。笔者认为，美汇指数短线较大可能于97.5至99.5区间上落，随着联储局开启减息步伐，欧洲央行持续暂停减息，美元与欧罗之间的息差有望缩窄，欧罗兑美元年底前或有望再度测试年内高位约1.18水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部