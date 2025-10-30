大行晨报 - 美元盘整待变 聚焦中美元领导人会晤｜大行晨报

美元周二仍告承压，据世企研调查，美国10月份美国消费者信心有所减弱，原因是家庭担心未来6个月是否有工作机会，以及进口关税导致物价持续上涨。不过，在联储局议息结果公布前，美元跌幅仍为受制。市场普遍预计美国联邦储备理事会（FED）在周四凌晨减息0.25厘。由于美国政府停摆导致部分关键数据延迟发布，投资者会密切关注联储局主席鲍威尔的言论，以判断12月是否会继续减息；至于欧洲央行和日本央行则预计在周四维持利率不变。另外，由于美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将于周四在韩国举行会晤，市场人士亦在聚焦中美达成贸易协议的前景。对中美可能达成贸易协议的乐观情绪提振了风险偏好，减少了对美元的需求。

欧罗兑美元走势，技术图表所见，汇价在本月中旬于1.1540/50附近水准筑起小型底部，并且亦持稳于近两月形成的上升趋向线，而图表亦见RSI及随机指数续呈走升，可望欧元兑美元短期可先为走稳。阻力位会先留意25天平均线1.1670及1.18，较大阻力料为1.1850及1.1920水准，以至1.20关口。支持位回看趋向线支撑1.1575及1.1540，关键支撑指向1.15以至1.14关口。

美元兑加元走势，上周汇价缓步走低，至本周已见初步跌破200天平均线，此前在五月份汇价曾向上受制此指标，到10月9日终作上破，故到目前又复回试目前位于1.3950的200天平均线，此外，上周连续三日低位守住1.3970，亦即若此两区在本周仍可守稳，则可望美元兑加元可再踏升轨。再者，RSI及随机指数亦已见呈初步回升。阻力位预料在1.4080及1.42水平，下一级预料为4月1日高位1.4415以至1.45。上方阻力先看1.4080及1.42水平，下一级预料为4月1日高位1.4415以至1.45。至于较支持预估在1.39及1.3860，下一级料为1.38水平。

英皇金融集团业务总裁

黄楚淇