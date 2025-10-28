邓声兴 - 洛钼目标价看21元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

洛阳钼业（3993）2025年第3季度业绩呈现量价齐升态势，单季归母净利润56.08亿元人民币，按年增96.4%，前3季度累计净利润142.8亿元人民币，增幅达72.61%。尽管营收因贸易业务调整有所下滑，但盈利能力显著提升，加权平均净资产收益率达18.65%，按年提升5.17个百分点。



核心产品中，铜业务表现突出，前3季度产量54.3万吨，增长14.14%，销量52万吨，增长10.56%，毛利率提升至54.07%，成为利润增长主要驱动力。钴业务虽然销量下降36.08%，但毛利率大幅提升26.97个百分点至63.46%，展现卓越的成本管控能力。公司战略布局持续深化，KFM二期工程获批建设，投资10.84亿美元，预计2027年投产后将新增10万吨年铜产能；TFM矿山更成为非洲首个获得铜标志认证的项目。同时公司推出H股限制性股票激励计划，拟授予不超过3.93亿股，进一步完善治理结构。在当前大宗商品市场环境下，洛阳钼业凭借其优质资源储备与运营效率，持续巩固行业领先地位。目标价21元，止蚀价13.6元。



笔者未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴