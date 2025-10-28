朱红 - 小米续受压 博「21728」 | 窝轮热炒特区

中国信通院发布2025年8月国内手机市场运行分析报告，8月国内市场手机出货量2260.3万部，按年下降6%，1至8月，国内市场手机出货量1.92亿部，按年下降1.7%。



小米（1810）股价持续受压，曾跌至43.88元，再创近月新低。如看好小米，可留意小米认购证「21728」，行使价52.93元，实际杠杆3倍，明年12月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「17907」，行使价39.88元，实际杠杆6倍，明年2月到期。



根据《路透》报道，中美双方代表就贸易问题达成框架共识，将由中国国家主席习近平及美国总统特朗普本周南韩会面时敲定。美国财长贝森特表示，会谈消除下月对中国货品加征100%关税的威胁，亦预期中方将押后执行对稀土资源及磁铁授权出口安排一年。



恒指昨日高开335点，报26495点，已是全日高位，其后升幅收窄，最终收报26433点，升273点。恒指在26500点附近争持，投资者如看好恒指，可留意认购证「19678」，行使价29145点，实际杠杆13倍，明年2月到期；或可留意恒指牛证「60195」，收回价26027点，实际杠杆47倍，28年7月到期。如看淡恒指，可留意恒指认沽证「20721」，行使价23880点，实际杠杆9倍，明年3月到期；或可留意恒指熊证「59159」，收回价26888点，实际杠杆45倍，28年3月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



