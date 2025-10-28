闻风至 - 需求增长刺激东方电气爆上 | 鲜股落镬

瑞银将中国电力需求增速大幅上调至8%，是前预测值的两倍水平，电力及相关设备股炒起，「雅下孖宝」哈尔滨电气（1133）、东方电气（1072）分别抽升11.4%及9.5%，其中东方电气突破20元阻力，走势上较为值博，以昨日成交均价19.75元作为警戒线，短线可望上博27.75元水平，为今年7月22日的高位。



东方电气作为中国电力设备制造龙头企业，主要业务涵盖风电、水电、核电、气电、火电、太阳能发电等高端装备的开发、设计、制造和销售，同时提供工程承包及服务。公司拥有国家重大技术装备国产化基地和国家级企业技术中心，具备强大的综合技术开发能力，在清洁高效发电、节能环保和氢能储能等领域占据领先地位。



内地科技巨头正加快兴建人工智能数据中心等AI基建设备，以满足正在急速增长的AI算力需求。



瑞银最新报告指出，受人工智能数据中心、出口扩张及电动化三大结构性因素推动，中国2028至2030年电力需求年增长率将达8%。这预测不仅提振了电力设备板块的投资情绪，也为东方电气等龙头带来更多装机定单机会。



国家能源局近期强调推进新型储能规模化建设，预计到2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上，直接利好东方电气在储能和清洁能源设备的布局。



特别值得一提的是，今年7月正式开工的雅鲁藏布江下游水电工程（「雅下工程」），项目将成为人类史上最大规模水电项目，其相当于三个三峡工程总和，总投资超过1.2万亿元人民币，预计建设周期长达10年。该项目将大幅拉动水电设备需求，东方电气作为水电设备龙头必然是最大受惠股之一。



东方电气现价相当于动态市盈率约18.8倍水平，预计在定单回暖及「雅下工程」等重大项目带来的憧憬，2025年全年业绩有望延续向好势头。



闻风至