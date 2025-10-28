张日强 - 新盘货尾盘周内全攻型出击 | 楼声随笔

楼市气氛转好，过去两日新盘成交量录约190宗，更是近期不俗的表现，相信是受到减息消息所带来的效应，尤其本周美国联储局议息，市场预期将会进一步减息，料本港银行亦会跟随减息步伐，惟减息幅度未必跟足，但始终是一项利好消息，将有助楼市的进程，发展商见近期市况升温，加上减息讯号增强，本周将有机会趁势推盘抢攻，预期发展商将会趁联储局减息全攻型推盘出击，当中包括新盘及货尾盘。



市场气氛渐见好转，新盘及货尾盘表现理想，尤其上月减息的效应下，推动不少用家及投资者的入市动力，其中投资客的入市比例持续升温，反映银行进入减息周期后，投资者对持有「砖头」文化亦开始更具信心，再加上本周美国联储局议息，市场更预期减息机会大增，本港银行亦有机会跟随减息步伐，部分准买家已于较早前率先偷步入市，以致新盘货尾盘的成交量明显好转，发展商亦顺势加快推盘步伐，预期本周内陆续有新盘加入推售行列。



事实上，受到上月减息的效应下，市场已随即振奋起来，新盘及二手楼市场同样受到带动，睇楼及成交量都有明显增加，本周美国联储局议息，市场预期将会继上月后再度减息，本港银行将会跟随减息步伐，料可刺激发展商加快推盘路向，短期内各大新盘将以全攻型出击。此外，货尾盘更率先部署将提价应市，预期往后推出的新盘或货尾盘等，售价都极具竞争力。



张日强