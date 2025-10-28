甄荣 - 中信金融资产可择机介入｜中环晨星

2025年以来，港股市场走势强劲，主线行情脉络清晰，成为全球资本关注的焦点之一。中信金融资产（2799）依托业绩韧性、主业突破动能与国际资本市场认可度提升，正开启价值重估新周期，是当前市场中兼具成长潜力与安全边际的优质标的，值得投资者重点关注。



基本面优质 资本认可双轮驱动



财务方面，2025上半年，中信金融资产实现营业收入达402.21亿元，按年增长21.1%；归母净利润达61.68亿元，按年大增15.7%，若剔除金租公司出表影响，净利润按年增幅高达27.5%。其中，收购处置类业务收益按年增长180.8%，纾困盘活业务收入按年增长65.5%，股权业务贡献也显著上升。同时，该公司全面风险管理能力持续提升，母公司拨备覆盖率进一步优化，为业绩的稳定增长筑牢根基。



在资本市场认可度方面，8月26日，国际权威指数编制公司MSCI正式将中信金融资产H股纳入MSCI中国指数，此次纳入意味该公司将成为全球被动型基金配置的核心标的，预计将带来大量被动资金净流入，同时显著提升股票交易活跃度，吸引更多国际长期机构投资者关注。中金公司亦上调该公司2025年及2026年盈利预测与目标价，彰显市场对其未来发展信心，进一步打开其价值增长空间。



此外，国际评级机构的权威背书与全球资管巨头的主动加仓，共同印证了中信金融资产的核心投资价值。标普确认公司长期发行人信用评级为「BBB-」，展望维持「稳定」。穆迪上调评级展望至「稳定」，惠誉维持「BBB」评级并肯定其盈利稳定性。同时，国际资管巨头纷纷出手加仓，全球第二大资管机构先锋领航截至2025年4月末持股超过2.177亿股，贝莱德、道富集团等也在年内增持。国际投资机构的持续涌入，凸显对该公司基本面的认可，为股价的长期稳定增长提供有力支撑。



从股价表现来看，中信金融资产过去3年走出一轮上涨行情，股价从每股最低0.22港元飙升至最高1.41港元，市值最高累计涨幅达544%，一度突破1132亿港元。即便近期市场出现阶段性波动，截至8月28日，该公司年内累计涨幅仍高达75.38%，在港上市中资金融机构中稳居首位，预期在优质基本面、国际资本认可、行业红利释放等多重利好因素的支撑下，后期该公司股价有望进一步上行，投资者可择机介入。



甄荣