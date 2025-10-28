Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 英镑延续弱势下行｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2025-10-28 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　日本上周五公布的数据显示，日本9月全国核心消费者物价指数（CPI）按年上升2.9%，高于日本央行2%的通胀目标，使市场保持对近期加息的预期。美国因俄罗斯在乌克兰的战事而对俄罗斯两大石油公司实施的新制裁推高了油价，这拖累了包括日圆在内的与石油进口相关的货币。此外，国内因素也对日圆构成了压力，在被广泛视为财政和货币鸽派的高市早苗当选为日本执政党领袖后，日圆走势持续承压。熟悉计划的政府消息人士周三向路透指，高市正准备一项可能超过去年920亿美元的经济刺激计划，以帮助日本家庭应对通胀。美国联邦储备理事会（FED）将于周三结束为期两天的政策会议，欧洲央行和日本央行将于周四做出利率决定。

市场关注美议息  中美谈判

　　美元兑日圆上周持续走高，上周五高见153上方，到本周一亦稍为进一步走高逼近10月10日高位153.27，其时汇价开始掉头回落，到10月17日低见149.36；故此，若今趟可明确突破上回高位，则可视作技术后抽后再作上扬，延伸目标可看至2月12日高位154.79以至155关口，下一级料为156.80。若然以之前回吐幅度约390点计算，上延目标料为157.20。支持先看152.30及151.50，较大支撑估计在150.40及25天平均线150.20，较重要支撑料为250天平均线149.20。

　　英镑兑美元上周连日走低，上周公布的通胀数据低于预期，使英伦银行在年底前再次降息的大门依然敞开。期货市场目前预计英伦银行年底前降息25个基点的可能性约为65%。虽然周五英国公布的零售销售数据强于预期，甚至美国CPI数据亦令美元一度承压，但未能阻止英镑兑美元连续第6日下跌。英镑兑美元继续承压，图表所见，近月汇价多次受制于100天平均线下方，目前100天平均线位置在1.3490，亦即若后市尚未可收服此区，则英镑兑美元仍有机会再次承压回调。当前支持位预估1.3280，下一级参考1.3250及1.32，关键指向250天平均线1.3080以至1.30关口。阻力位则参考25天平均线1.3410及100线1.3480，下一级料为1.36及1.3660，继而看至1.3730水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
大行晨报 - 投资加元需谨慎｜大行晨报
　　今个星期环球市场将迎来央行议息周，加拿大央行、美国联储局、日本央行及欧洲央行将先后公布议息结果。彭博最新的利率期货显示，交易员预计日本央行及欧洲央行将大概率维持利率不变，惟加拿大央行及美国联储局将继续减息步伐。据彭博利率期货显示，美国联储局减息0.25厘基本已是市场共识，减息半厘的可能性亦有五成。上周结束前，美国总统特朗普突然宣布将对加拿大加征10%的额外关税以反击加拿大投放反关税广告，美元兑
2025-10-28 02:00 HKT
大行晨报
大行晨报 - 金价力守4000美元关口 | 大行晨报
　　美国白宫上周四表示，美国总统特朗普将于本周在访问亚洲时与中国国家主席习近平会晤。白宫发言人莱维特向记者表示，特朗普将于周四在出席亚太经合组织（APEC）企业领袖峰会后，与习近平举行会谈。特朗普表示，他将向习近平提出的第一个问题是关于芬太尼。另外，特朗普上周对俄罗斯石油公司卢克石油（Lukoil）和俄罗斯国家石油公司（Rosneft）实施制裁，以表达其对俄罗斯在乌克兰战争中日益加剧的不满。此前，
2025-10-27 02:00 HKT
大行晨报