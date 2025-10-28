大行晨报 - 英镑延续弱势下行｜大行晨报

日本上周五公布的数据显示，日本9月全国核心消费者物价指数（CPI）按年上升2.9%，高于日本央行2%的通胀目标，使市场保持对近期加息的预期。美国因俄罗斯在乌克兰的战事而对俄罗斯两大石油公司实施的新制裁推高了油价，这拖累了包括日圆在内的与石油进口相关的货币。此外，国内因素也对日圆构成了压力，在被广泛视为财政和货币鸽派的高市早苗当选为日本执政党领袖后，日圆走势持续承压。熟悉计划的政府消息人士周三向路透指，高市正准备一项可能超过去年920亿美元的经济刺激计划，以帮助日本家庭应对通胀。美国联邦储备理事会（FED）将于周三结束为期两天的政策会议，欧洲央行和日本央行将于周四做出利率决定。



市场关注美议息 中美谈判



美元兑日圆上周持续走高，上周五高见153上方，到本周一亦稍为进一步走高逼近10月10日高位153.27，其时汇价开始掉头回落，到10月17日低见149.36；故此，若今趟可明确突破上回高位，则可视作技术后抽后再作上扬，延伸目标可看至2月12日高位154.79以至155关口，下一级料为156.80。若然以之前回吐幅度约390点计算，上延目标料为157.20。支持先看152.30及151.50，较大支撑估计在150.40及25天平均线150.20，较重要支撑料为250天平均线149.20。



英镑兑美元上周连日走低，上周公布的通胀数据低于预期，使英伦银行在年底前再次降息的大门依然敞开。期货市场目前预计英伦银行年底前降息25个基点的可能性约为65%。虽然周五英国公布的零售销售数据强于预期，甚至美国CPI数据亦令美元一度承压，但未能阻止英镑兑美元连续第6日下跌。英镑兑美元继续承压，图表所见，近月汇价多次受制于100天平均线下方，目前100天平均线位置在1.3490，亦即若后市尚未可收服此区，则英镑兑美元仍有机会再次承压回调。当前支持位预估1.3280，下一级参考1.3250及1.32，关键指向250天平均线1.3080以至1.30关口。阻力位则参考25天平均线1.3410及100线1.3480，下一级料为1.36及1.3660，继而看至1.3730水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报