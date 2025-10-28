大行晨报 - 投资加元需谨慎｜大行晨报

今个星期环球市场将迎来央行议息周，加拿大央行、美国联储局、日本央行及欧洲央行将先后公布议息结果。彭博最新的利率期货显示，交易员预计日本央行及欧洲央行将大概率维持利率不变，惟加拿大央行及美国联储局将继续减息步伐。据彭博利率期货显示，美国联储局减息0.25厘基本已是市场共识，减息半厘的可能性亦有五成。上周结束前，美国总统特朗普突然宣布将对加拿大加征10%的额外关税以反击加拿大投放反关税广告，美元兑加元上周五盘中一度抽高。



贸易冲突恐升温



加拿大央行9月议息会议将央行利率下调0.25厘，至2.5厘，创下3年最低水平，结果符合市场预期，这是加央行6个月来首次减息，央行表示加国就业市场疲软，核心通胀压力有所缓解，故重新开始减息周期。最新数据显示，加拿大9月新增就业职位6.04万份，但加拿大失业率仍然居高不下。期内失业率维持在7.1%不变，虽然略低于市场预期的7.2%，但仍保持在自2021年8月以来的最高水平。



加拿大第二季国内生产总值（GDP）出现近两年来首次萎缩，按年下挫1.6%，逊于市场预期的0.6%的跌幅，为新冠疫情以来最大降幅。经济及就业数据双重阴霾之下，市场预计加拿大央行今个星期将减息0.25厘。现时加国基本面不佳，央行积极展开减息周期，除此之外，依赖能源出口的加拿大外围环境亦面临贸易战及原油增产的风险。美元兑加元现时正于250天线附近上落整固。笔者认为近期投资加元需要谨慎，美元兑加元短线仍有上升空间，初步目标价为约1.41水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报