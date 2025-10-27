关志康 - 有得拣至系老板 | 神耆商机

近期一项奢侈品行业研究指出，中产阶级占奢侈品消费者约25%，却贡献了高达约37%的消费额。相对之下，真正富裕阶层仅占约6%，但消费占比则约51%。多项相关研究亦显示，中产甚至基层群体，其实才是奢侈品市场最活跃的「粉丝」。



有上市公司老板分析：「近七成奢侈品由中产和基层购买，一啲都唔出奇。我好多『伙计』钟意『追』名牌，甚至比我更了解！佢哋不一定为炫耀，有时系犒赏自己，𠱁自己开心。女儿常说『买鞋可以减压』，加上香港风气，『先敬罗衣后敬人』，名牌对不少打工仔来讲系必要『投资』。特别系销售行业，生活可以简朴，但『战衣』、手袋、手表等名牌装备都不可或缺。」



报告亦指出，千禧世代及Z世代已成为奢侈品市场的主力军。这班年轻人比传统富豪更早接触名牌，消费频率和数量都更高，推动市场不断增长。一位退休老师表示：「年轻人视奢侈品为自我表达与身份象征，甚至愿意为此背负债务。但到了我这个年纪，生活反而追求简约低调，对名牌已经无感觉，著得干净、舒适、称身。」



同时，中产或一般消费者普遍视奢侈品为提升社会地位、证明成功或获得优越感的工具，对品牌有强烈的稀缺心理和认同感需求。至于高净值人士，早已拥有多种方式证明（甚至炫耀）自己的成就，对有限的奢侈品消费已感到厌倦，更重视生活的自主和选择。一位大老板笑说：「奢侈品系买唔到先『馨香』。我买嘢唔一定要贵，『笃』吓鱼蛋、买吓淘宝都开心。有时甚至会叫司机早啲收工，自己坐巴士睇风景，仲自在。始终，买得起唔等于要买，有得拣，你至系老板！」



健康教育基金会主席

关志康