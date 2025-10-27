Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄荣 - 笔克远东值得关注 | 中环晨星

中环晨星
中环晨星
甄荣
2025-10-27 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　笔克远东（752）早前公布中期业绩，其中展览、项目及品牌激活收益按年增长20.2%，成为集团核心增长动力，而博物馆及主题娱乐收益更大幅增长44.3%。这两大业务板块毛利率高，而且定单周期较长、客户黏性强，为该公司后续利润释放提供稳定支持。从定单积压质量来看，笔克远东在超级碗期间为State Farm打造的营销项目、与比亚迪合作的广州车展VR展台等项目，不仅带来可观收益，更积累了大量潜在长期定单，为该公司业绩增长提供强劲动能。

　　数码与人工智能应用方面，笔克远东将AI和数据驱动科技融入业务全流程，在提高营运效率的同时，也创造了新的盈利增长点。此外，VR技术的规模化应用，亦提高客户付费意愿，形成差异化竞争优势。随着AI工具在业务运营的进一步渗透，该公司数码业务收入占比有望持续提升，继而推动盈利打开长期增长空间。

　　现金流与成本控制方面，截至4月底，笔克远东银行及现金结余为18.08亿元，具备充裕现金流。从成本端看，AI技术应用有效降低笔克远东人工成本与营运成本，数据驱动改善资源配置效率。展望全年，随着数码业务占比提升、规模效应进一步释放，该公司成本控制有望持续改善，现金流状况将更加稳健。

　　在合作伙伴方面，笔克远东已与State Farm、比亚迪、腾讯、Archer航空、OMEN By HP等多个行业龙头品牌建立深度合作，这些合作不仅带来稳定定单来源，更拓展集团市场边界，为其长期发展提供有力保障。

　　综合来看，笔克远东核心业务的高增长、稳定的定单积压、AI与数码技术的深度应用，以及优质合作伙伴关系的拓展，将为该公司打开更大增长空间，2025年全年增长具备较强确定性，后期有望实现业绩与估值提升，值得投资者多加关注。

甄荣

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
甄荣 - 中信金融资产可择机介入｜中环晨星
　　2025年以来，港股市场走势强劲，主线行情脉络清晰，成为全球资本关注的焦点之一。中信金融资产（2799）依托业绩韧性、主业突破动能与国际资本市场认可度提升，正开启价值重估新周期，是当前市场中兼具成长潜力与安全边际的优质标的，值得投资者重点关注。 基本面优质 &nbsp;资本认可双轮驱动 　　财务方面，2025上半年，中信金融资产实现营业收入达402.21亿元，按年增长21.1%；归
2025-10-28 02:00 HKT
中环晨星
甄荣 - 云迹上市值得留意 | 中环晨星
　　今年以来，机械人产业从概念炒作开始步入业绩兑现阶段，资本市场对机械人产业关注持续升温，相关板块行情表现活跃。展望后市，在政策端支持以及AI技术进步催化下，机械人产业成长前景广阔，其中于近日上市的云迹（2670）为机械人服务智能体龙头，技术实力强劲，值得投资者留意。 　　云迹作为全球首批推出服务智能体全自主闭环学习系统的企业，形成感知、认知、决策、行动和反馈闭环，使其能够持续学习与自适应优
2025-10-20 02:00 HKT
中环晨星