甄荣 - 笔克远东值得关注 | 中环晨星

笔克远东（752）早前公布中期业绩，其中展览、项目及品牌激活收益按年增长20.2%，成为集团核心增长动力，而博物馆及主题娱乐收益更大幅增长44.3%。这两大业务板块毛利率高，而且定单周期较长、客户黏性强，为该公司后续利润释放提供稳定支持。从定单积压质量来看，笔克远东在超级碗期间为State Farm打造的营销项目、与比亚迪合作的广州车展VR展台等项目，不仅带来可观收益，更积累了大量潜在长期定单，为该公司业绩增长提供强劲动能。



数码与人工智能应用方面，笔克远东将AI和数据驱动科技融入业务全流程，在提高营运效率的同时，也创造了新的盈利增长点。此外，VR技术的规模化应用，亦提高客户付费意愿，形成差异化竞争优势。随着AI工具在业务运营的进一步渗透，该公司数码业务收入占比有望持续提升，继而推动盈利打开长期增长空间。



现金流与成本控制方面，截至4月底，笔克远东银行及现金结余为18.08亿元，具备充裕现金流。从成本端看，AI技术应用有效降低笔克远东人工成本与营运成本，数据驱动改善资源配置效率。展望全年，随着数码业务占比提升、规模效应进一步释放，该公司成本控制有望持续改善，现金流状况将更加稳健。



在合作伙伴方面，笔克远东已与State Farm、比亚迪、腾讯、Archer航空、OMEN By HP等多个行业龙头品牌建立深度合作，这些合作不仅带来稳定定单来源，更拓展集团市场边界，为其长期发展提供有力保障。



综合来看，笔克远东核心业务的高增长、稳定的定单积压、AI与数码技术的深度应用，以及优质合作伙伴关系的拓展，将为该公司打开更大增长空间，2025年全年增长具备较强确定性，后期有望实现业绩与估值提升，值得投资者多加关注。



甄荣