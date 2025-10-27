刘伟利 - 对冲比特币 | 巨B讲投资

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巨B讲投资
刘伟利
2025-10-27 02:00 HKT
产经 专栏
　　金融市场宛如现代炼金术的熔炉，这里既孕育着一夜致富的传奇，也潜伏着财富蒸发的陷阱。经历多年市场洗礼，逐渐明白真正的成功不在于帐面数字，而在于深夜能否安枕——那些昙花一现的独角兽企业，或许三年走完传统企业三十年的路，却也可能在黎明前悄然崩解。选择速成或坚守，本质都是人生价值的取舍，毋须相互论断。

　　当比特币以数码黄金的姿态跃入主流视野，其波动的本质却令传统投资者既爱且惧。有趣的是，对冲这种加密资产风险的工具，正来自可能终结其技术根基的领域——量子计算。这仿佛命运的幽默安排：创造区块链安全的数学难题，终将由进化的算力来破解。某些前沿基金开始布局量子初创企业，看似矛盾的双向押注，实则是对技术迭代的深刻理解。

　　量子计算的潜力远不止于密码学革命。制药巨头正利用量子模拟加速份子设计，将新药研发周期从十年压缩至数月；物流企业藉其改进全球供应链，让货柜航线如神经元般精准连结；金融机构则运用量子算法，在微秒间完成过去需要数日的风险建模。这种跨越维度的运算能力，正在重构人类解决复杂问题的边界。

　　然而技术的吊诡在于：毁灭与创造往往同源。当量子电脑某日真正突破千位元大关，现行加密体系确将面临挑战，但区块链技术本身亦会进化。后量子密码学的研发早已启动，就像防毒软件与电脑病毒永无止境的共舞。智慧投资者明白，与其预测哪种技术胜出，不如关注整个生态系的演进轨迹。

　　真正的风险管理，从来不是寻找完美的对冲工具，而是建构足以适应各种未来的韧性。就像诺亚建造方舟时并不知洪水何时来临，却准备了承载所有物种的空间。在量子计算与区块链的赛跑中，最稳健的策略或许是同时拥抱变革的两面——既参与颠覆，也投资防御。

　　在这个充满不确定的时代，或许我们都该学会与未知共处。金融市场的本质从未改变：它既是梦工厂也是修罗场，既能奖赏远见也会惩罚狂妄。当量子计算还在实验室孕育，当比特币仍在波动中寻找定位，保持心灵的平静与投资的纪律，或许才是穿越迷雾时最可靠的罗盘。

　　毕竟，所有技术革新最终都会回归本质——服务于人类对更美好生活的追求。与其执著预测未来，不如培养迎接任何未来的能力。这正是金融市场教给我们最珍贵的一课：在变与不变之间，找到属于自己的平衡点。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利

