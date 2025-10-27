陈健豪 - 英镑和日圆各有炒作主题 | 汇市攻略/汇市攻略

上周全球金融市场延续自进入第四季后的剧烈震荡，避险情绪时高时低，市场投机味道浓厚，美国政府停摆持续、缺乏经济数据下市场能见度减低，中美关系时好时坏受美国总统特朗普言论左右，美国对俄新制裁与贸易冲突升温令资金重新涌向美元。市场焦点在黄金，连升9个星期、历史上从未试过连升10星期背景下断缆，在上周一创历史高位4381美元后终于有获利平仓借口。单日一度大跌超过5%，创十年来最大单日跌幅，虽其后稳住阵脚，但仍录得10星期以来首次以阴烛收盘。整体而言，市场能见度低，仍在通胀与经济增长之间角力，美汇指数重拾避险角色，当然各经济体各有负面因素困扰，亦令一众非美货币普遍受压。



美国政府关门持续第四星期，上星期核心通胀略低于预期令市场预期美联储将于这星期继续减息0.25%。由于政府停摆和市场等待中美关系进展，预计联储局主席鲍威尔在会后记者会上将难在惊喜。即一边经济放慢一边慎防通胀，基本上已排除大幅减息0.5%可能性，即宁可保守一点，将减息0.5%分两次、每次0.25%速度减息，方便进可攻退可守，美汇指数或受支持继续反弹。技术上，美汇指数继续在7月波幅96.4至100.2区间内上落，短线仍维持反复上试阻力99.5和100.2，支持位在98.2。



日本政经格局 牵动日圆走势



其他主要货币方面，英国与日本动向继续成市场焦点。英国经济在内需回暖带动下表现尚可，但通胀黏性依旧高企，英伦银行仍预计将按兵不动，保留调整空间，但市场亦憧憬12月或会减息，对英镑仍有压力。



上星期英镑在差于预期的通胀数据下，英镑从1.3380急跌，但亦成功守住1.3250支持，因此阻力分别在1.3380和1.3470，支持则分别在1.3250和1.3140。



另一方面，日本政经格局变化牵动日圆走势。新任首相高市早苗上台后，主张持续财政扩张与宽松政策，使原本偏鹰的日银路线再度趋稳。虽通胀早于2022年起已高于2%，但市场预期本周日银将维持利率不变，并继续接近加息的讯号。若会后声明偏中性，日圆短期波动有限，投资者目光将转向周五的东京CPI结果，美元兑日圆则延续强势，短期交易区间仍在149.2至153.3之间。



资深外汇评论员

陈健豪