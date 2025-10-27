大行晨报 - 金价力守4000美元关口 | 大行晨报

美国白宫上周四表示，美国总统特朗普将于本周在访问亚洲时与中国国家主席习近平会晤。白宫发言人莱维特向记者表示，特朗普将于周四在出席亚太经合组织（APEC）企业领袖峰会后，与习近平举行会谈。特朗普表示，他将向习近平提出的第一个问题是关于芬太尼。另外，特朗普上周对俄罗斯石油公司卢克石油（Lukoil）和俄罗斯国家石油公司（Rosneft）实施制裁，以表达其对俄罗斯在乌克兰战争中日益加剧的不满。此前，欧盟刚刚批准第19轮对俄制裁方案。美国对俄罗斯两大石油公司实施制裁，引发油价飙升，并也标志著特朗普在试图结束乌克兰战争之际政策立场发生转变，印度亦在考虑削减对俄进口。



上周五美国9月通胀数据略低于预期，这令市场人士加大了对美联储本周减息的推测，数据公布后，美元回跌；数据显示，美国9月核心消费者价格同比上涨3.0%，前两个月均为3.1%，并略低于3.1%的市场预期；核心CPI环比上涨0.2%，前值0.3%，亦略低于0.3%的市场预期。此数据因美国政府停摆推迟发布。



伦敦黄金走势，上周一金价触及4381.21美元的纪录高位，但在周二创下五年来最大跌幅；其后，周三之后于低位区间整理，向上则在约4160附近遇阻，向下则暂见4000关口力保不失。留意4000关口除了是一个心理关口，亦是金价自八月下旬上升以来形成的趋向线支撑位置，故此前在短线亦显得颇为重要，虽慎防后市金价若再下一城下破此关口，则这段回调走势可能仍有较大幅度的延续。当前较近支撑预料在4080及4054，延伸较大支持看至4040及4028，若失守4000关口，进一步料为397美元。至于阻力位回看4145及4169，下一级参考4188及4205美元，再为预估于4252。



银价保持低位区间整理



伦敦白银于上周二挫跌后，则保持著于低位区间整理。技术图表可见由于银价已下破9天平均线，而MACD指标亦已下破了讯号线，均反映著当前的弱势格局。若然银价再而明确下破25天平均线，料将延展又一波挫跌。较近支持可先会看至48.45及48.15，下一级料为47.65美元，接下来则预估在47.25及46.45美元。预期阻力位为49.25及49.65，较大阻力看至50关口，进一步料为50.35及51.10美元。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报