朱红 - 华虹向好 追「21314」购 | 窝轮热炒特区

国家「十五五」建议加强原始创新和关键核心技术攻关，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。晶片板块走势普遍向好，华虹半导体（1347）升至82元附近，见3日新高。如看好华虹可留意认购证「21314」，行使价134.7元，实际杠杆3倍，明年5月到期。如看淡华虹可留意认沽证「20016」，行使价42.88元，实际杠杆2倍，明年9月到期。



恒指仍在26000点附近争持，如看好恒指可留意认购证「19678」，行使价29145点，实际杠杆13倍，明年2月到期；或可留意恒指牛证「59422」，收回价25588点，实际杠杆40倍，28年7月到期。如看淡恒指可留意认沽证「20721」，行使价23880点，实际杠杆8倍，明年3月到期；或可留意熊证「59128」，收回价26670点，实际杠杆41倍，28年3月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红