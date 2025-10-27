闻风至 - 重大政策利好联塑开车 | 鲜股落镬

中国联塑（2128）迎来重大利好政策，股价于上周五大棍抽升8.2%，该股现价仍属非常合理水平，历史市盈率约8.3倍，收益率4.1厘，这估值仅反映上一份业绩的基本因素，并未反映新政策带来的潜在憧憬。



据道，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在一个新闻发布会上表示，「十五五」时期预计将建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求超过5万亿元（人民币，下同）。



中国联塑正是内地城市塑料管道生产龙头，是大型管道及建材家居产业集团，于2025年上半年，塑料管道系统占其收入达87%。其中，供水系统占期内总收入39.3%、排水系统占36.8%、电力供应及通讯占14.6%。期内，塑料管道系统业务毛利率达29.4%。2025年上半年，集团塑料管道系统生产的年度设计产能为337万吨，平均产能使用率约73.2%。



以发改委所披露的数字来推算，「十五五」时期（2026至2030年）的5年内投资额达5万亿元，相当于平均每年1万亿元。而中国联塑于2024年全年的收入仅270.26亿元，可想而知，新政策带来的潜在憧憬有多巨大。



联塑开炒其实早有预兆，本栏在今年7月22日已指出，集团行政总裁（CEO）左满伦近年不断斥资增持，持股量从不足0.2%开始，最新增持至1.03亿股或3.31%股权，涉资达4.4亿元（港元，下同）。从第一口均价3.306元，一路增持，最大一手成交（涉资3.32亿元）的均价则是4.09元。



回归基本面，联塑现价估值合理，投资者若再追入该股，仍有一定值博率，综合政策利好、产能优势及管理层增持动作，中国联塑具备长线增长潜力。若政策落地顺利，塑料管道需求将大幅提升，为联塑带来可观业绩增长空间。投资者可考虑中长线部署。



闻风至