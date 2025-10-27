Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 重大政策利好联塑开车 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
2025-10-27 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

中国联塑（2128）迎来重大利好政策，股价于上周五大棍抽升8.2%，该股现价仍属非常合理水平，历史市盈率约8.3倍，收益率4.1厘，这估值仅反映上一份业绩的基本因素，并未反映新政策带来的潜在憧憬。

　　据道，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在一个新闻发布会上表示，「十五五」时期预计将建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求超过5万亿元（人民币，下同）。

　　中国联塑正是内地城市塑料管道生产龙头，是大型管道及建材家居产业集团，于2025年上半年，塑料管道系统占其收入达87%。其中，供水系统占期内总收入39.3%、排水系统占36.8%、电力供应及通讯占14.6%。期内，塑料管道系统业务毛利率达29.4%。2025年上半年，集团塑料管道系统生产的年度设计产能为337万吨，平均产能使用率约73.2%。

　　以发改委所披露的数字来推算，「十五五」时期（2026至2030年）的5年内投资额达5万亿元，相当于平均每年1万亿元。而中国联塑于2024年全年的收入仅270.26亿元，可想而知，新政策带来的潜在憧憬有多巨大。

　　联塑开炒其实早有预兆，本栏在今年7月22日已指出，集团行政总裁（CEO）左满伦近年不断斥资增持，持股量从不足0.2%开始，最新增持至1.03亿股或3.31%股权，涉资达4.4亿元（港元，下同）。从第一口均价3.306元，一路增持，最大一手成交（涉资3.32亿元）的均价则是4.09元。

　　回归基本面，联塑现价估值合理，投资者若再追入该股，仍有一定值博率，综合政策利好、产能优势及管理层增持动作，中国联塑具备长线增长潜力。若政策落地顺利，塑料管道需求将大幅提升，为联塑带来可观业绩增长空间。投资者可考虑中长线部署。

闻风至

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
闻风至 - 需求增长刺激东方电气爆上 | 鲜股落镬
瑞银将中国电力需求增速大幅上调至8%，是前预测值的两倍水平，电力及相关设备股炒起，「雅下孖宝」哈尔滨电气（1133）、东方电气（1072）分别抽升11.4%及9.5%，其中东方电气突破20元阻力，走势上较为值博，以昨日成交均价19.75元作为警戒线，短线可望上博27.75元水平，为今年7月22日的高位。 　　东方电气作为中国电力设备制造龙头企业，主要业务涵盖风电、水电、核电、气电、火电、太阳
2025-10-28 02:00 HKT
鲜股落镬
闻风至 - 美团重上红底转强可期 | 鲜股落镬
　　美股周三回吐，港股昨日则低开高收。恒指低开63点，报25718点，其后曾低见25591点，跌190点；及至午后掉头回升，最终收报25967点，升186点，全日成交金额微增至2452.6亿元。 　　港股一度下试25600点支持位，美团（3690）却见逆市向上，开始有逆市走强苗头，短线只要守住100元楼上，已经是股价由弱转强的讯号。 　　市场正观望国际形势的发展，其中重中之重，当然是中
2025-10-24 02:00 HKT
鲜股落镬