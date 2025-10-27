邓力文 - 比特币4年周期看似失效 | Exchange²

比特币的4年减半周期，一直是市场参考的重要时间节奏：减半、价格上涨、 热潮顶峰、熊市回调、新周期启动，这种逻辑让无数投资者相信，只要按表操课，就能在4年内财富翻倍。然而，来到2025年，市场却明显出现一种周期卡住了的感觉。ETF推出、企业大量买入、杠杆资金涌入、价格却在12万美元上下徘徊不前。到底发生了甚么事？今日供需两边来看看。



先讲供应，近日链上数据显示，一个自09年起冬眠至今的比特币钱包，突然转移了150枚BTC，总值逾1600万美元。这类远古钱包苏醒每次都会触发市场不安情绪，让人联想起早期持有者是否打算抛售。然而冷静分析，这150枚BTC对每日超过200亿美元的交易量来说根本微不足道。换句话说，这不是供应真的暴增，而是心理上顶不住若你因为这而沽售。



另一个矛盾现象是比特币的期权未平仓量创下历史新高，超过630亿美元，其中大量押注价格将冲破12万、13万甚至14万美元。明显反映市场多头气燄仍盛。但这些资金多属短期杠杆交易者，在真正的长期持有人的大趋势下，其实都是微不足道影响。



ETF机构买盘价格迟滞



自上年比特币ETF推出后，市场一度高呼：比特币金融主流化来了。数据显示，自ETF推出至今，机构与ETF累计买入139万枚比特币，是同期供应的4倍，但价格却未如预期冲破20万美元大关。问题出在哪里？从黄金的历史可以找到线索：央行在2022年大举买入黄金后，金价却延迟数年才真正起飞。这种金融化资金入场到价格延迟反映的现象，也可能正发生在比特币身上。当市场仍由短炒资金主导时，长线买盘的效应需要更长时间消化。总结来看，这次4年周期之所以看似失效，不是周期问题或基本面出错，而是市场参与者过于急切，无法等待自然发酵。



邓力文