Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓力文 - 比特币4年周期看似失效 | Exchange²

Exchange²
Exchange²
邓力文
2025-10-27 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

比特币的4年减半周期，一直是市场参考的重要时间节奏：减半、价格上涨、 热潮顶峰、熊市回调、新周期启动，这种逻辑让无数投资者相信，只要按表操课，就能在4年内财富翻倍。然而，来到2025年，市场却明显出现一种周期卡住了的感觉。ETF推出、企业大量买入、杠杆资金涌入、价格却在12万美元上下徘徊不前。到底发生了甚么事？今日供需两边来看看。

　　先讲供应，近日链上数据显示，一个自09年起冬眠至今的比特币钱包，突然转移了150枚BTC，总值逾1600万美元。这类远古钱包苏醒每次都会触发市场不安情绪，让人联想起早期持有者是否打算抛售。然而冷静分析，这150枚BTC对每日超过200亿美元的交易量来说根本微不足道。换句话说，这不是供应真的暴增，而是心理上顶不住若你因为这而沽售。

　　另一个矛盾现象是比特币的期权未平仓量创下历史新高，超过630亿美元，其中大量押注价格将冲破12万、13万甚至14万美元。明显反映市场多头气燄仍盛。但这些资金多属短期杠杆交易者，在真正的长期持有人的大趋势下，其实都是微不足道影响。

ETF机构买盘价格迟滞

　　自上年比特币ETF推出后，市场一度高呼：比特币金融主流化来了。数据显示，自ETF推出至今，机构与ETF累计买入139万枚比特币，是同期供应的4倍，但价格却未如预期冲破20万美元大关。问题出在哪里？从黄金的历史可以找到线索：央行在2022年大举买入黄金后，金价却延迟数年才真正起飞。这种金融化资金入场到价格延迟反映的现象，也可能正发生在比特币身上。当市场仍由短炒资金主导时，长线买盘的效应需要更长时间消化。总结来看，这次4年周期之所以看似失效，不是周期问题或基本面出错，而是市场参与者过于急切，无法等待自然发酵。

邓力文

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
邓力文 - 比特币面临深度回调 | Exchange²
比特币近月价格持续疲弱，尽管长线结构仍具支持，但短线市场信心明显不足。根据链上数据分析机构Glassnode所示，比特币近期屡攻11.3万美元未果，这是短期持有者的平均入手成本（STNUPL）。若迟迟无法收复，恐面临更深层调整。 　　STNUPL反映短线持有者的情绪转折，净未实现利润/亏损已跌破零轴至约负0.05，代表多数短期投资者正陷入亏损状态。虽尚未进入完全投降的恐慌区（-0.2），但已
2025-11-03 02:00 HKT
Exchange²
邓力文 - SOL ETF核准进入倒数 | Exchange²
2025年第4季刚刚开局，9月传统「弱月份」又令普通根据数月份的投机者失望。当人人以为9月差，却录得个正收益。之前分享过，这样少的样本数目，根本不形成一个有效的样本，难以构成一个有效预测。现在比特币重上12万美元的多头氛围，正迅速蔓延至整个加密货币市场。 ENA突破后动能转弱 　　历史经验告诉我们，当比特币站上新高后，资金往往会外溢到具备技术支撑与流动性基础的高潜力资产。2021年如此
2025-10-20 02:00 HKT
Exchange²