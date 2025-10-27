张日强 - 议息前夕 大盘细盘变速起动 | 楼声随笔

整体楼市气氛向好，尤其受到银行减息的效应下，近期新盘及货尾盘的销情不俗，连带二手楼市场亦受带动，多个屋苑的睇楼及成交量都稍稍升温，加上本周美国联储局议息，市场预期将会继上月后再度减息，本港银行将会跟随减息步伐，料可刺激发展商加快推盘的路向，以近日进行积极推广的湾仔现楼新盘更于上周突击开价，加上启德新盘招标取得佳绩，料可于短期内抢攻，与此同时，油塘新盘将会趁势出击，预期银行减息将可推动下月新盘齐齐变速抢滩。

大手投资客重临成焦点

上周第2轮开售的湾仔楼花盘（首轮75伙迅即售罄），限量推售的30伙亦同样开红盘沽清，至于元朗锦上路铁路盘（上周138伙更几近售罄）限量推出的138伙亦取得不俗的销情，反映市场气氛正逐步好转，尤其上月本港银行跟随美国联储局减息步伐，对整体楼市气氛仿佛注入强心针。由于本周联储局议息，市场一般预期将会减息0.25%，本港银行亦会跟随，惟减息幅度则未必跟足，有机会跟随上月的减幅0.125%，料可刺激本港楼市进一步升温。在议息前夕，各大发展商都部署抢攻，若本港银行落实跟随减息，预期发展商将会趁利好消息，加快推盘步伐，市场一众大盘小盘将有机会趁势出击力抢客源。



事实上，新盘市场气氛渐见好转，连带二手楼市场亦受到带动，自银行上月踏出第一步减息后，新盘及二手市场的睇楼及成交量都有所升温，当中以新盘最受市场追捧，单是上月已录得约1900伙成交，本月新盘及货尾盘则合共暂录约1400宗，料连同本周的成交将有望可达1600宗。值得一提的是，湾仔楼花盘及元朗锦上路铁路盘都同样获大手投资客或「西饼客」等垂青，先后有多组大手客承接，反映用家及投资者对新盘有一定的支持力。至于即将推售的新盘，当中包括上周突击开价的湾仔现楼新盘及启德现楼盘，以及油塘新盘等，料会推出不同的付款优惠力吸投资客，预期下月各大新盘将会掀起新一轮竞赛。



张日强