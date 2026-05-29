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李珊珊 - 从坏中学习 | 珊珊来辞

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李珊珊
8小時前
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娱乐 专栏
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　　身边出现的人和事，不必每次赋予意义，同时人活久了，亦知道并非偶然，当中必有其旨意。

　　近日网上讨论霸凌、欺凌事件，大家猜猜寻涉嫌人士，并热衷于受害者，为何成为被欺压的目标。其实在职场上，谁都有这样痛的经历，包括我也不例外。当时处理方式是选择沉默，始终年轻来不及反应，甚或是质疑自己，是否有错在先。

　　总之整个人像陷入泥沼里，动弹不得的「挨打」。最终醒觉这样下去，躲着暗悲凉又好，哭哭啼啼亦好，全不是办法。所以决意学习，例如向人前表达，我是有立场的。掌握之后，确实起微妙变化，不再轻易选中为对象，被欺凌大大减少。

　　继而吃尽苦头后，可云淡风轻吹散。而看见网上，正反两面激烈讨论，以不同角度提出质疑。那让我提起兴趣，尝试找寻数据，在学术及专家的角度来分析群体发生的必然现象。第一个是「黑羊效应」，指团体中会无故排挤、攻击某个无辜的成员（黑羊），并借此凝聚其他人。除了要有黑羊，还要有屠夫（加害者）及白羊（旁观者），才能促成以上情况。

　　另一种是暗黑人格的展现，通过「暗黑三角」，即高自恋、心理病态及马基维利主义；三方组合的行径。上述两种解说，前者多数在职场发生，后者常在女人堆可见。个人来说，了解后提醒自己，不要做屠夫，更不要做白羊。从小到大缺乏自信，直到现在都需要鼓励自己，去执行大小事务，因此砌不成那个「三角形」。

　　「强权就是公理，公道不在人心」，往往是经历过以上处境的感悟。若正在水深火热中，希望上述的记录，帮上忙让你突破困境。

李珊珊

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