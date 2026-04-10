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头条戏场 - 《彩虹少年》荒谬现实连未来人都顶唔顺 | 头条戏场

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16小時前
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法国导演Ugo Bienvenu童年受《龙珠Z》启发而学绘画，深受《幽灵公主》影响的他，立志投身动画制作。首出动画长片《彩虹少年》的鲜明全手绘画风，就像《E.T.外星人》遇上宫崎骏——既结合前者的科幻、友情故事，同时承载后者以孩童视角，触及社会议题的叙事神髓。（上映中）  撰文︰华朗

Ugo Bienvenu曾就读世界顶尖的歌布朗动画学院、加州艺术学院，专攻动画技巧。第一套动画长片《彩虹少年》广受好评，获奖无数。他说︰「《小飞侠》、《木偶奇遇记》、《龙猫》、《崖上的波儿》、《魔女宅急便》等激励着我，从事动画创作就像冒险。起初我构想一个性本善、爱依然存在的未来，却在反复研究后放弃。我意识到需要一种全新，不那么愤世嫉俗，不沉溺理论的方式，去关注生命的脆弱，寻找出路。」某一天「彩虹少年」的形象突然出现，成为其创作的核心。

拒绝使用AI技术

　　动画中，生活在未来2932年的10岁男孩Arco，一心想见见恐龙，俯瞰人类历史，遂偷走「彩虹斗篷」穿越时空（每当穿越时，天空就会出现彩虹），却失控掉进2075年。2075年，即人类「不久的将来」，是一个放大了我们此刻种种问题︰包括极速通讯、生态危机、机械人取代人类、社会大规模监控的时代。在那里，机械人Mikki（由Natalie Portman、「变形侠医」Mark Ruffalo共同声演）养育女孩Iris，后者透过影像与「父母」相见，生活在科技难以修复自然的世界。正因Arco纯真的视角，照见现实世界的荒谬、冰冷，让观众看见：当想像力让位给神圣不可侵犯的逻辑，压缩想像、驱逐诗意，才是故事真正的反派。

　　《彩虹少年》从制作到后期、配乐，均由巴黎团队完成。导演拒绝外判工序或使用AI技术，他的绘图团队由40人增至130人，全片逐格手绘，以人手为核心，科技为辅助，部分动态画面先以3D模拟，再用2D重描。

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Arco贪玩穿越时空，看见被科技压缩的人类的未来。
Arco贪玩穿越时空，看见被科技压缩的人类的未来。
Iris决心助Arco返回自己的世界。
Iris决心助Arco返回自己的世界。
保母机械人Mikki在冒险中，慢慢「生成」温暖的人类情感。
保母机械人Mikki在冒险中，慢慢「生成」温暖的人类情感。
机械人保母由Natalie Portman及「变形侠医」Mark Ruffalo共同声演。
机械人保母由Natalie Portman及「变形侠医」Mark Ruffalo共同声演。
Iris透过影像与「父母」见面。
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